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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

ضرب‌الاجل ۷۲ساعته پلیس میامی به متخلفان؛ ۵۲ وسیله‌نقلیه مزاحم توقیف شد

ضرب‌الاجل ۷۲ساعته پلیس میامی به متخلفان؛ ۵۲ وسیله‌نقلیه مزاحم توقیف شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از توقیف ۵۲دستگاه وسیله‌نقلیه شامل ۲۷خودرو و ۲۵ موتورسیکلت، در جریان طرح ۷۲ ساعته برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و مزاحم‌های خیابانی خبر داد.

سرهنگ سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ماموران انتظامی و پلیس راهور میامی با هدف ارتقا امنیت اجتماعی در شهرستان، طرح برخورد با وسایل نقلیه متخلف را مدت ۷۲ ساعت به مرحله اجرا گذاشت.

وی افزود: در این رابطه ۲۷ دستگاه خودرو و ۲۵ موتورسیکلت متخلف که برای شهروندان ایجاد مزاحمت و رفتار های پرخطر داشتند و باعث سلب آسایش مردم شده بود توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی‌میامی به اعمال قانون ۱۳۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف اشاره کرد و گفت: طرح های پیشگیرانه با هدف جلب رضایت شهروندان و ارتقا امنیت اجتماعی اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6863939

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