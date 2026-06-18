سرهنگ سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ماموران انتظامی و پلیس راهور میامی با هدف ارتقا امنیت اجتماعی در شهرستان، طرح برخورد با وسایل نقلیه متخلف را مدت ۷۲ ساعت به مرحله اجرا گذاشت.

وی افزود: در این رابطه ۲۷ دستگاه خودرو و ۲۵ موتورسیکلت متخلف که برای شهروندان ایجاد مزاحمت و رفتار های پرخطر داشتند و باعث سلب آسایش مردم شده بود توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی‌میامی به اعمال قانون ۱۳۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف اشاره کرد و گفت: طرح های پیشگیرانه با هدف جلب رضایت شهروندان و ارتقا امنیت اجتماعی اجرا خواهد شد.