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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

دستگیری باند ۶ نفره عامل حمله مسلحانه با قمه به یک مغازه در جنوب تهران

دستگیری باند ۶ نفره عامل حمله مسلحانه با قمه به یک مغازه در جنوب تهران

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از دستگیری ۶ نفر از عاملان حمله گروهی با سلاح سرد به یک مغازه در جنوب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران اعلام کرد: ماجرا از یک خصومت شخصی شروع شد؛ فردی کینه‌توز ، اوباش محلی را فراخواند و در یک یورش دسته‌جمعی، با سلاح‌های سرد (قمه و چاقو) به مغازه حمله‌ور شدند. آن‌ها با وحشی‌گری تمام، فروشنده و متصدی را از ناحیه سر و گردن به شدت مجروح کرده و ویترین و تجهیزات مغازه را تخریب کردند.

به محض ارجاع پرونده به «مرکز عملیات»پلیس اطلاعات فاتب، تیم‌های ویژه پلیس با رصدهای اطلاعاتی دقیق، مخفیگاه‌ تک‌تک مهاجمان را در نقاط مختلف جنوب تهران محاصره کردند.

در یک عملیات ضربتی و همزمان، ماموران پلیس به مخفیگاه‌ها یورش بردند. در یکی از این صحنه‌ها، یکی از اوباش گردن‌کش که قصد درگیری با ماموران و فرار داشت، با شلیک دقیق ماموران به پا، زمین‌گیر و مهار شد تا بداند که قانون شوخی‌بردار نیست. با دستگیری آخرین نفر از این باند ۶ نفره، پرونده این اوباش‌گری در کمتر از چند ساعت بسته و با دستور قاطع بازپرس، همگی راهی زندان شدند.

مرکز اطلاع رسانی فاتب هشدار داد؛ قانون، سدِ فولادی در برابر گردن‌کشی است. هر دستِ آلوده به قمه در کوتاه‌ترین زمان ممکن با برخورد خرد کننده همراه خواهد شد.

کد مطلب 6864004

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