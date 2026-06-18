۹۰ مدرسه در قالب نهضت عدالت آموزشی در ایلام تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حمره صبح پنجشنبه در جریان بازدید معاون اجرایی رئیسجمهور از پروژههای آموزشی استان اظهار داشت: در قالب نهضت عدالت در فضاهای آموزشی، ۱۲۴ پروژه در استان تعریف شده است که از این تعداد، تاکنون ۶۰ پروژه تحویل شده و تا پایان سال نیز ۳۶ پروژه دیگر تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه سردار شهید سلیمانی در جریان این بازدید افزود: این مدرسه با زیربنای ۱۷۱۵ مترمربع و با همت و مشارکت یکی از خیرین تهرانی به نام حاج آقا طباطبایی احداث شده است و این پروژه نمونهای بارز از مشارکت خیرین در توسعه فضاهای آموزشی استان به شمار میرود.
مدیرکل نوسازی مدارس ایلام تصریح کرد: این مدرسه که قبلاً به نام شهید عزیزی شناخته میشد، به دلیل اجرای طرح نهضت عدالت آموزشی تخریب و بازسازی شده است و هماکنون به عنوان یک فضای آموزشی استاندارد و مجهز، پذیرای دانشآموزان پسر خواهد بود.
حمره در پایان با قدردانی از حضور خیرین در عرصه مدرسهسازی خاطرنشان کرد که این مدرسه به صورت شیفت مخالف نیز مورد استفاده دانشآموزان دختر قرار خواهد گرفت و امیدواریم با تداوم همکاری خیرین و حمایت دستگاههای اجرایی، شاهد توسعه هرچه بیشتر فضاهای آموزشی در مناطق مختلف استان باشیم.
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