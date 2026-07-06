به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه به همراه مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، از روند اجرای پروژه‌های مدرسه مرحوم جمادی و مرحوم زمانی در شهر دلوار و مدرسه شهید فرهمند بندر رستمی بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها قرار گرفت.

فرماندار تنگستان در این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی، اظهار کرد: بخشی از اعتبارات مورد نیاز این پروژه‌ها در سال گذشته از محل کمیته برنامه‌ریزی شهرستان پیش‌بینی و با همراهی ارزشمند خیرین مدرسه‌ساز روند اجرای آن‌ها دنبال شد و در سال جاری نیز تلاش خواهیم کرد با اختصاص اعتبارات جدید، زمینه تکمیل هرچه سریع‌تر این مدارس فراهم شود.

وی با اشاره به رویکرد دولت وفاق ملی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، همکاری استاندار بوشهر، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اداره‌کل نوسازی مدارس و خیرین را در پیشبرد این پروژه‌ها مؤثر دانست و ابراز امیدواری کرد با استمرار این هم‌افزایی، دانش‌آموزان منطقه در آینده نزدیک از فضاهای آموزشی استاندارد و مناسب بهره‌مند شوند.

سلیمانی در ادامه با بیان اینکه توسعه فضاهای آموزشی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها برای آینده شهرستان است، گفت: تکمیل این پروژه‌ها نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد محیطی مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان خواهد داشت.