تقویم مراسم محرم در خراسان جنوبی؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: فرارسیدن ماه‌های محرم و صفر، خراسان جنوبی همچون سال‌های گذشته میزبان ده‌ها برنامه مذهبی، آیینی و فرهنگی خواهد بود.

از اجتماع بزرگ شیرخوارگان حسینی و مراسم نوجوانان «احلی من العسل» گرفته تا تجمع‌های عظیم تاسوعا و عاشورا، آیین سنتی هفت‌منبر و شام غریبان، مردم مؤمن و ولایت‌مدار استان در نقاط مختلف شهرها و روستاها با حضور پرشور خود ارادتشان را به سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به نمایش خواهند گذاشت.

مرور بر تاریخ برگزاری و مکان برگزاری این مراسم برای علاقمندان مفید فایده خواهد بود.

۲۹ خرداد ماه زمان مراسم شیرخوارگاه حسینی در ۲۰۰ نقطه

مراسم محوری شیرخوارگان حسینی در بیرجند در صبح روز جمعه ۲۹ خرداد ماه همزمان با روز چهارم محرم در مصلی المهدی برگزار می شود.

گفتنی است که علاوه بر مصلی المهدی(عج) در سالن شهیدین قاسمی و امامزادگان باقریه نیز این برنامه اجرا می شود تا تجدید عهدی با امام زمان(عج) و نائب ایشان آیت الله شید مجتبی حسینی خامنه باشد.

همچنین این مراسم در ۲۰۰ نقطه در شهرستان ها، شهرها و روستاهای خراسان جنوبی برگزار می شود و برای مراسم بیرجند حدود ۵ هزار دست لباس دوخته شده و در همان مکان برگزاری به صورت رایگان به مادران شیرخوارگان داده می شود.

مردم مؤمن و فهیم خراسان جنوبی همواره به صورت پررنگ در این مراسم ها حضور پیدا می کنند و با کودکان در آغوش به یاد شیرخواره کربلا اشک ماتم می ریزند.

مراسم احلی من العسل با حضور نوجوانان حسینی در ۳۱ خرداد

از دیگر مراسم‌های عزاداری که چند سالی است به صورت ویژه برای نوجوانان برگزار می شود، مراسم احلی من العسل به یاد شهید نوجوان کربلا حضرت قاسم بن حسن(ع) است.

این مراسم در بیرجند ۳۱ خردادماه همزمان ششم محرم الحرام در محل امامزادگان باقریه از ساعت ۹ و نیم صبح برگزار می شود و هیئت های عزاداری نوجوانان با همکاری و همراهی آموزش و پرورش به نوحه خوانی و سینه زنی خواهد پرداخت.

مراسم احلی من العسل موجب شده است که مفاهیم مکتب سید الشهدا(ع) و مقاومت به نسل جوان و نوجوان به صورت زیبایی منقل شود و در این بین نسل جدیدی از مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) نیز تربیت می شود.

مکان و زمان تجمع های بزرگ عاشورایی

در شهرستان بیرجند تجمع های بزرگ عاشورایی از روز هشتم محرم آغاز می شود که در روز نهم محرم حرکت هیئت های مذهبی به سمت حسینه بزرگ امام رضا(ع) انجام می شود و در آنجا به عزاداری و سینه زنی خواهند پرداخت که در امسال این مراسم همزمان با روز سوم تیر خواهد بود.

همچنین طبق روال هرساله در روز عاشورا حرکت هیئت های مذهبی به سمت قلتگاه شهرستان بیرجند خواهد بود که در محل قتلگاه تجمع هیئت های مذهبی صورت می گیرد و این مراسم در محرم امسال روز چهارم تیر خواهد بود.

نکته قابل توجه این است که برپایی نماز ظهر عاشورا به امامت نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی از زیبایی های تجمع های بزرگ عاشورایی در روز عاشورا است.

در هر دوی این مراسم علاوه بر هیئت های مذهبی حضور مردم برای بهره مندی از فضای معنوی عزاداری بسیار پررنگ است و تا ظهر به طول می کشد.

مراسم هفت منبر در غروب چهارم تیرماه

طبق روال سال های گذشته امسال نیز مراسم هفت منبر در بیرجند برگزار می شود.

مراسم سنتی «هفت منبر» از جمله مراسم ایام محرم است که در آن بانوان با روشن کردن هفت شمع در هفت منبر، مسجد و حسینیه به نیت برآورده شدن حاجت ها در آن شرکت می‌کنند و این مراسم غروب تاسوعا در بیرجند برگزار می شود.

این مراسم امسال در غروب روز سوم تیرماه در هفت مسجد و منبر واقع در بافت تاریخی بیرجند که از گذشته مرسوم بوده است، برگزار می شود.

برگزاری این مراسم در بافت سنتی و مساجد قدیمی جلوه زیبایی به این مراسم از جنبه گردشگری نیز داده است.

برگزاری مراسم بیل زنی در خوسف عصر روز چهارم تیرماه

بیل زنی با قدمتی ۲۰۰ ساله یکی از میراث های معنوی مردم شهر خوسف در استان خراسان جنوبی است که نشان از عشق بی نهایت آنها به امام حسین(ع) دارد و ظهر عاشورا با شکوهی خاص در این شهر برگزار می شود.

این مراسم در شهرستان خوسف با حضور عزاداران حسینی و بسیاری از کسانی که علاقمند به شرکت در این مراسم هستند در عصر روز عاشورا در شهرستان خوسف برگزار می شود.

برگزاری صدها مراسم عزاداری در سراسر خراسان جنوبی، نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم این دیار با فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت(ع) است.

حضور گسترده هیئت‌های مذهبی، نوجوانان، بانوان و خانواده‌ها در این برنامه‌ها، فرصتی برای ترویج ارزش‌های ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری فراهم می‌کند تا پیام نهضت حسینی به نسل‌های آینده منتقل شود.

در این میان، فعالیت ۵۴ هیئت مذهبی ویژه خواهران و برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، معرفتی و مذهبی در دهه نخست محرم، جلوه‌ای از مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه در پاسداشت شعائر حسینی است.