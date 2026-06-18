به گزارش خبرنگار مهر، نشست صبح پنجشنبه استاندار اصفهان با اعضای هیئت امنای خانه ریاضیات و فیزیک اصفهان، فرصتی شد تا مهدی جمالی‌نژاد رویکرد جدید مدیریت ارشد استان برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی را تشریح کند. استاندار اصفهان با نگاهی مطالبه‌گرانه به این مراکز، تغییر ریل از «آموزشِ صرف» به «حل مسئله» را ضرورت اجتناب‌ناپذیر این نهادها دانست.

استاندار اصفهان: علم باید در خدمت حل چالش‌های شهر باشد

جمالی‌نژاد در این نشست با تأکید بر لزوم پویایی و نوآوری در مجموعه‌های علمی اظهار کرد: مجموعه‌هایی نظیر خانه ریاضیات، فیزیک و سایر مراکز علمی نباید به فعالیت‌های محدود آموزشی قناعت کنند؛ بلکه باید به نهادهایی پویا تبدیل شوند که در حل چالش‌های واقعی شهر از جمله مدیریت انرژی، بازچرخانی آب و معضلات آلودگی هوا نقش‌آفرینی کنند.

استاندار اصفهان همچنین با طرح موضوع ضرورت تأمین مالی خلاقانه افزود: «مجموعه‌ای که ادعای پیشرو بودن در حوزه نخبگان را دارد، باید بتواند از ظرفیت‌های نوآوری برای ایجاد منابع مالی پایدار استفاده کند. همچنین تحقق عدالت آموزشی و برگزاری دوره‌های رایگان برای کودکان و نوجوانان کم‌بضاعت باید یکی از اولویت‌های اصلی این مراکز قرار گیرد.» وی بر ایجاد شبکه‌ای از دانشمندان و نخبگان در قالب باشگاه‌های علمی برای تبادل ایده و رقابت‌های علمی تأکید کرد.

رئیس خانه ریاضیات: سد محکمی مقابل «کنکورزدگی» کشیده‌ایم

در ادامه این نشست، علی رجالی، رئیس و مؤسس خانه ریاضیات اصفهان، ضمن دفاع از استقلال عملکردی این مجموعه گفت: خانه ریاضیات با هدف آموزش ریشه‌ای و تربیت دانش‌آموزان توانمند شکل گرفته است. ما در این سال‌ها اجازه نداده‌ایم این مجموعه به کلاس کنکور یا ابزاری برای اجرای تصمیم‌های خارج از بدنه آموزشی تبدیل شود.

وی با انتقاد از تأثیرات مخرب کنکور بر نظام آموزشی افزود: تمرکز اصلی ما بر آموزش در مقطع دبستان و توانمندسازی آموزگاران است؛ چرا که مشکلات امروز آموزش، ریشه در مفاهیم پایه‌ای دارد که اگر به‌درستی آموزش داده شوند، معضلات بعدی خودبه‌خود برطرف خواهد شد. ما به دنبال کارهای نمایشی نیستیم، بلکه هدفمان شناسایی و پرورش استعدادهایی است که شاید در شرایط عادی فرصت رشد نداشته باشند.

شهردار اصفهان: شهرداری «حامی» است، نه متولی

علی قاسم‌زاده، شهردار اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به پیشینه درخشان این نهاد علمی بیان کرد: خانه ریاضیات اصفهان یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین خانه‌های علمی کشور است که حاصل تلاش و دلسوزی اساتید و معلمان است.

وی با تأکید بر نوع حمایت شهرداری از این مجموعه تصریح کرد: شهرداری اصفهان همواره در کنار این مجموعه بوده است؛ البته نه در جایگاه متولی، بلکه در جایگاه پشتیبان. این حمایت‌ها در آینده نیز تداوم خواهد داشت تا این نهاد بتواند با استقلال کامل به مسیر اثربخش خود در توسعه علمی استان ادامه دهد.

به گزارش مهر، خروجی این نشست، توافقی ضمنی برای بازتعریف مأموریت‌های «خانه علم» بود تا از این پس، این مراکز علاوه بر فعالیت‌های علمی، به بازوی فکری مدیران استانی برای حل چالش‌های شهری تبدیل شوند.