علیاصغر طهماسبی در حاشیه بازدید از پروژههای عمرانی و آبی استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر بیش از هزار و ۲۰۰ پروژه کوچک و بزرگ با میزان پیشرفت فیزیکی متفاوت، از پنج تا ۹۵ درصد، در سطح استان در حال اجرا است.
وی با اشاره به بازدید از چندین طرح مهم عمرانی و آبی در مناطق مختلف استان افزود: روند اجرای پروژهها به صورت مستمر در حال رصد است و بر اساس برنامهریزی انجامشده، پروژه سد آقدکش تا پایان شهریورماه تکمیل خواهد شد و آماده بهرهبرداری میشود.
استاندار گلستان ادامه داد: همچنین پیشبینی میشود این پروژه در هفته دولت امسال به بهرهبرداری رسمی برسد و در اختیار مردم قرار گیرد.
طهماسبی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب در استان گفت: یکی از مهمترین اولویتهای مدیریت استان، ساماندهی نظام آب گلستان است، زیرا آب نقش حیاتی در توسعه بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و تأمین نیازهای عمومی دارد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود قرار گرفتن گلستان در شمال کشور، حدود ۹۵ درصد آب شرب استان از منابع زیرزمینی تأمین میشود که این موضوع ضرورت توسعه زیرساختهای ذخیره و مدیریت آب را دوچندان کرده است.
استاندار گلستان افزود: سدهای در دست ساخت علاوه بر کمک به تأمین آب کشاورزی، میتوانند نیاز بخش صنعت را نیز پوشش دهند و در چارچوب برنامه هفتم توسعه، بخشی از مسائل و چالشهای حوزه آب استان را برطرف کنند.
وی درباره سد کبودوال نیز گفت: کارکرد اصلی این سد تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و صنعت است و در حوزه آب شرب تعریف نشده است. خوشبختانه در شهرستان علیآبادکتول در زمینه تأمین آب شرب مشکل خاصی وجود ندارد.
طهماسبی ابراز امیدواری کرد با تکمیل پروژههای آبی در دست اجرا، زمینه توسعه پایدار و رفع دغدغههای مرتبط با منابع آب در استان بیش از پیش فراهم شود.
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