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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

استادیوم ۱۵ هزار نفری ایلام نیازمند ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار است

استادیوم ۱۵ هزار نفری ایلام نیازمند ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار است

ایلام - مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام گفت: استادیوم ۱۵ هزار نفری ایلام نیازمند ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز پنجشنبه محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور از پروژه استادیوم ۱۵ هزار نفری شهدای ایلام بازدید کرد و این بازدید در راستای پیگیری مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به استان انجام شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام افزود: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۵ میلیارد تومان برای این پروژه مصوب شد که از این میزان تنها ۲ میلیارد تومان توسط سازمان مدیریت تخصیص یافته است، اما امیدواریم با حضور و حمایت قائم‌پناه و همچنین پیگیری‌های استاندار، در سال جاری شاهد تخصیص اعتبارات بیشتری برای این پروژه باشیم.

جلال رستمی تصریح کرد: این پروژه بیش از ۱۵ سال است که در حال اجراست و از بخش‌هایی مانند زمین چمن آن بهره‌برداری می‌شود، اما برای تکمیل کامل پروژه به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است و همچنین ۱۰ میلیارد تومان نیز برای پرداخت مطالبات پیمانکار در نظر گرفته شده است.

رستمی خاطرنشان کرد: امیدواریم این ۱۱۰ میلیارد تومان طی یکی دو سال آینده تخصیص داده شود تا بتوانیم این پروژه بزرگ ورزشی را که یکی از نیازهای اساسی استان در حوزه ورزش و میزبانی مسابقات ملی است، به مرحله بهره‌برداری کامل برسانیم.

وی در پایان از حمایت‌های معاون اجرایی رئیس‌جمهور و استاندار ایلام در راستای تکمیل این پروژه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با تخصیص به موقع اعتبارات، شاهد بهره‌برداری کامل از این مجموعه ورزشی در آینده‌ای نزدیک باشیم.

کد مطلب 6864026

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