به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم‌های ملی جودو، پس از برگزاری چندین مرحله مسابقات انتخابی و ارزیابی‌های فنی، اسامی نفرات اعزامی به رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا را اعلام کرد.

بر این اساس، در بخش جوانان دختر مهشید صفری از استان همدان در وزن ۷۰- کیلوگرم به عنوان یکی از نمایندگان شایسته کشورمان در این رقابت‌های قاره‌ای حضور خواهد یافت.

در همین بخش سمیرا خاک‌خواه از استان تهران نیز در وزن ۶۳- کیلوگرم برای ایران به میدان خواهد رفت.

پیش از این، در بخش نوجوانان دختر مهسا شکیبی از خراسان شمالی در وزن ۵۲- کیلوگرم و السانا برومند از فارس در وزن ۶۳- کیلوگرم به عنوان نمایندگان ایران در این دوره از مسابقات معرفی شده بودند.

هدایت تیم ملی نوجوانان دختر در این رقابت‌ها بر عهده سحر چغلوند و هدایت تیم ملی جوانان دختر نیز بر عهده معصومه جعفری خواهد بود.

این رقابت‌ها فرصتی برای نمایش توانمندی‌های جودوکاران جوان ایران در سطح قاره آسیا محسوب می‌شود.