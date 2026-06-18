چهارمین اجتماع کودکان عاشورایی در بیجار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده بشارتی صبح پنجشنبه در حاشیه مراسم اجتماع کودکان عاشورایی در بیجار اظهار کرد: چهارمین اجتماع کودکان عاشورایی با حضور پرشور کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها برگزار شد تا مفاهیم بلند نهضت عاشورا با زبان هنر، خلاقیت و برنامه‌های متناسب با گروه سنی کودکان به آنان منتقل شود.

وی افزود: آشنایی کودکان با سیره حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، حضرت علی‌اصغر (ع) و حضرت قاسم (ع) از مهم‌ترین اهداف این برنامه است و تلاش کرده‌ایم فضایی معنوی و در عین حال شاد و آموزنده برای کودکان فراهم شود.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیجار ادامه داد: در این مراسم برنامه‌های متنوعی از جمله اجرای سرودهای عاشورایی، قصه‌گویی، شعرخوانی، روایتگری، اجرای برنامه‌های فرهنگی و همچنین مسابقه نقاشی با موضوع عاشورا و فرهنگ حسینی برگزار شد که با استقبال خوب کودکان همراه بود.

وی بیان کرد: مسابقه نقاشی فرصت مناسبی بود تا کودکان احساس و نگاه خود به واقعه عاشورا و شخصیت‌های این نهضت را با زبان هنر به تصویر بکشند و مفاهیم دینی را به شیوه‌ای خلاقانه فرا بگیرند.

بشارتی تصریح کرد: انتقال فرهنگ عاشورا به نسل جدید باید از دوران کودکی آغاز شود، زیرا کودکانی که با ارزش‌هایی همچون ایثار، آزادگی، ظلم‌ستیزی و وفاداری آشنا شوند، در آینده نیز این مفاهیم را در زندگی فردی و اجتماعی خود به کار خواهند گرفت.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در تربیت دینی فرزندان گفت: حضور والدین در کنار کودکان، زمینه ماندگاری این آموزه‌ها را فراهم می‌کند و پیوند میان خانواده و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی را تقویت می‌سازد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیجار خاطرنشان کرد: کانون پرورش فکری در ایام ماه محرم برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی متنوعی را با محوریت قیام عاشورا برای کودکان و نوجوانان اجرا می‌کند تا نسل آینده با هویت دینی، فرهنگ اهل‌بیت (ع) و پیام‌های انسان‌ساز نهضت حسینی بیش از پیش آشنا شود.