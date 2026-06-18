به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح پنجشنبه در نشست بررسی مسائل آب حوزه حبله‌رود با حضور استاندار سمنان و نمایندگان کشاورزان، با تشریح اقدامات انجام شده برای پیگیری مشکلات این حوزه، اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر جلسات متعددی در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی برگزار شده و تلاش شد با هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، راهکارهای لازم برای حل مسائل مرتبط با منابع آب و مطالبات کشاورزان به نتیجه برسد.

وی با تأکید بر تداوم روند پیگیری‌ها افزود: در روزهای گذشته از کشاورزان منطقه درخواست شد برای فراهم شدن فرصت لازم انجام مذاکرات، رایزنی‌ها و پیگیری‌های اداری و قانونی، حدود ۱۰ روز به مسئولان فرصت دهند تا اقدامات در حال انجام به جمع‌بندی مشخص برسد و نتایج به صورت شفاف به مردم و بهره‌برداران اعلام شود.

فرماندار گرمسار با اشاره به موضوع صیانت از اراضی ملی و اجرای احکام قضایی تاکید کرد: در مواردی که برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز یا تصرفات صورت گرفته در اراضی ملی احکام قضایی صادر شده است، اجرای این احکام در راستای حفظ حقوق عمومی، صیانت از منابع ملی و تأمین امنیت اجتماعی انجام می‌شود.

همتی تصریح کرد: اجرای قانون و برخورد با تخلفات می‌تواند از شکل‌گیری چالش‌ها و تنش‌های اجتماعی در آینده جلوگیری کرده و زمینه مدیریت بهتر منابع طبیعی و اراضی ملی را فراهم سازد.

وی همچنین از همکاری دستگاه‌های متولی برای بررسی دقیق وضعیت اراضی بالادست خبر داد و افزود: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، مسئولان منابع طبیعی برای اعزام تیم‌های بازرسی و کارشناسی به منطقه اعلام آمادگی کرده‌اند تا وضعیت اراضی، فعالیت‌های انجام شده و مسائل مطرح شده از سوی کشاورزان به صورت میدانی مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار گرمسار ادامه داد: تصمیم‌گیری‌های نهایی باید بر پایه گزارش‌های دقیق کارشناسی و مستندات قانونی انجام شود تا ضمن حفظ حقوق مردم، از هرگونه تصمیم‌گیری شتاب‌زده جلوگیری شود.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه انتقال آب و ضرورت تأمین منابع مالی آن اشاره کرد و گفت: علاوه بر اعتبارات ملی، راهکارهایی برای استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها و همچنین بهره‌گیری از توانمندی‌های اقتصادی موجود در شهرستان پیشنهاد شده است تا روند تأمین اعتبار این پروژه مهم با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی تأکید کرد: حل مسائل حوزه حبله‌رود نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، همراهی کشاورزان و حمایت مسئولان استانی و ملی است و مدیریت شهرستان با تمام توان پیگیر تحقق مطالبات قانونی مردم و بهره‌برداران خواهد بود.

به گزارش مهر، در این نشست نمایندگان کشاورزان شهرستان گرمسار نیز به بیان دیدگاه‌ها، مطالبات و دغدغه‌های خود درباره وضعیت منابع آب، سد نمرود و آینده تأمین آب بخش کشاورزی پرداختند و خواستار تسریع در روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای راهکارهای عملیاتی شدند.