«مدیریت منابع آب» ضرورتی انکارناپذیر در کشاورزی غرب استان سمنان

گرمسار- فرماندار گرمسار با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حفظ منابع آبی و جلوگیری از خسارت به کشاورزان،مدیریت صحیح آب را شرط اصلی پایداری کشاورزی در غرب استان سمنان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح شنبه در جلسه شورای حفاظت آب شهرستان گرمسار و آرادان در فرمانداری گرمسار به میزان برداشت آب و دبی چاه‌های کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به وضعیت منابع موجود می‌بایست برای جلوگیری از خسارت به کشاورزان برنامه ریزی لازم انجام شود.

وی با تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی در معیشت مردم و تأمین امنیت غذایی منطقه، بیان کرد: تأمین پایدار آب کشاورزی و مدیریت صحیح منابع موجود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

فرماندار گرمسار خواستار صیانت از منابع محدود آبی شد و ادامه داد: تصمیم گیری ها باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر حفاظت آب، از وارد آمدن خسارت به کشاورزان زحمتکش جلوگیری شود.

همتی تصریح کرد: هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و نمایندگان کشاورزان می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عملیاتی شود.

وی افزود: فرمانداری نیز با تمام ظرفیت پیگیر مطالبات بحق کشاورزان خواهد بود و می‌کوشیم تا زنجیره غذایی در منطقه تأمین شود.

