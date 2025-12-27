«مدیریت منابع آب» ضرورتی انکارناپذیر در کشاورزی غرب استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی صبح شنبه در جلسه شورای حفاظت آب شهرستان گرمسار و آرادان در فرمانداری گرمسار به میزان برداشت آب و دبی چاه‌های کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به وضعیت منابع موجود می‌بایست برای جلوگیری از خسارت به کشاورزان برنامه ریزی لازم انجام شود.

وی با تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی در معیشت مردم و تأمین امنیت غذایی منطقه، بیان کرد: تأمین پایدار آب کشاورزی و مدیریت صحیح منابع موجود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

فرماندار گرمسار خواستار صیانت از منابع محدود آبی شد و ادامه داد: تصمیم گیری ها باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر حفاظت آب، از وارد آمدن خسارت به کشاورزان زحمتکش جلوگیری شود.

همتی تصریح کرد: هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای و نمایندگان کشاورزان می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عملیاتی شود.

وی افزود: فرمانداری نیز با تمام ظرفیت پیگیر مطالبات بحق کشاورزان خواهد بود و می‌کوشیم تا زنجیره غذایی در منطقه تأمین شود.