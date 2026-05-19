به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت آب گرمسار در محل فرمانداری این شهر خواستار صیانت از منابع آبی با نزدیک شدن ایام گرم سال در شهرستان شد و بیان کرد: تصمیم گیری در این خصوص باید به نحوی انجام گیرد که معیشت کشاورزان به مخاطره نیفتد.

وی با تاکید به اینکه فرمانداری گرمسار آماده پیگیری مطالبات به حق کشاورزان با تمام ظرفیت است، ادامه داد: موضوع حفاظت آب و پیشگیری از خسارت به کشاورزان موضوعی که توام باید در تصمیم گیری ها مد نظر قرار گیرد.

فرماندار گرمسار خواستار مدیریت صحیح منابع آبی موجود شد و توضیح داد: میزان برداشت آب و دبی چاه های کشاورزی باید بررسی و بر اساس آن مدیریت لازم در حفاظت آب انجام شود.

همتی تصریح کرد: هم افزایی بین دستگاه های اجرایی، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای و نمایندگان کشاورزان می تواند منجر به برنامه عملیاتی برای تامین آب کشاورزی و مدیریت صحیح منابع موجود شود.

وی به اهمیت بخش کشاورزی در معیشت مردم تاکید کرد و افزود: قطعا با انجام کار کارشناسی و بهره گیری از متخصصان و همراهی همه جانبه مردم و بهره برداران از این پیک می توانیم با چالش کمتری عبور کنیم.