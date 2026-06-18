مدیرکل شیلات گیلان: دریا محوری آنگونه که باید محقق نشده است

علی‌اصغر داداش‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توجه جدی به بحث دریا محوری در استان، اظهار کرد: متأسفانه آنچه از دریا محوری انتظار می‌رود، در گیلان محقق نشده است و ما بیشتر در حوزه آبزیان و پرورش آبزیان با استفاده از آب‌های شیرین کار می‌کنیم و از نعمت بزرگ دریا آنگونه که باید بهره‌مند نشده‌ایم.

وی با بیان اینکه صید دریایی تنها ۱۰ درصد از تولید آبزیان استان را شامل می‌شود، افزود: در سال گذشته کل صید ماهیان استخوانی پره‌های صیادی، ۱۴۴ تن و در فروردین امسال یک هزار و ۷۸۷ تن بوده است.

داداش پور اضافه کرد: در حال حاضر ۴۷ پره صیادی فعال در استان داریم که قریب به سه هزار و ۶۰۰ نفر عضو آن هستند و این میزان صید نمی‌تواند معیشت این جمعیت را تأمین کند.

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به دو رویکرد کلانی که برای تحقق دریا محوری دنبال می‌شود، تصریح کرد: بحث پرورش ماهی در قفس در دریا از جمله موضوعاتی است که مغفول مانده است. علیرغم مجوزهایی که قبلاً صادر شده، این طرح تحقق پیدا نکرده و ما به دنبال بازنگری در فرایند اجرایی شدن آن هستیم.

داداش‌پور با بیان اینکه امسال پرورش ماهی آزاد در قفس در دریا به نتیجه رسیده است، گفت: گونه‌هایی داریم که هم از نظر اقتصادی ارزشمند هستند و هم تناسب خوبی با اقلیم دریا دارند. ما باید سایت‌های پشتیبان در ساحل برای پشتیبانی از قفس‌های پرورش ماهی در دریا ایجاد کنیم.

وی به موضوع سایت شرق به عنوان یکی از سایت‌های پشتیبان اشاره کرد و افزود: برای این عرصه ۲۱ هزار تن پرورش ماهی در قفس مجوز صادر شده بود اما اجرا نشد. بلاتکلیفی ۱۰۰ هکتار از مجموعه یک شهرستان برای دولت قابل قبول نیست و باید تکلیف آن مشخص شود.

توسعه شهرک‌های خاویاری در سواحل گیلان

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به شکل‌گیری شهرک‌ های خاویاری در سواحل استان، اظهار کرد: در حال حاضر ۵۰۰ تن ظرفیت تولید ماهیان خاویاری داریم و برخی سرمایه‌گذاران در غرب گیلان در این حوزه مشغول کار هستند.

داداش‌پور اضافه کرد: با هماهنگی سازمان منابع طبیعی، فضاهایی را در چابکسر شناسایی کرده‌ایم که در یکی دو ماه آینده از طریق شرکت برای فراخوان ۱۸ هکتار بهره‌برداری خواهیم داشت که تولید در این عرصه معادل صید کل یک سال ما در دریا خواهد بود.

وی با بیان اینکه در رضوانشهر و بندر انزلی نیز شناسایی‌ هایی برای توسعه شهرک‌ های خاویاری انجام شده است، گفت: مزیت نسبی گیلان در حوزه ماهیان خاویاری است و اداره کل شیلات گیلان با قدمت یک قرن، پیشرو در این حوزه بوده و نباید از قافله توسعه عقب بمانیم.

ضرورت چندمنظوره کردن فعالیت صیادی

مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به اینکه صیادان فقط در ماه‌های محدودی از سال فعالیت دارند، تصریح کرد: صیادان تنها تا فروردین ماه صید دارند و در بقیه ایام بیکار هستند که این موضوع از نظر اقتصادی قابل قبول نیست.

داداش‌پور از تدوین طرح چند منظوره کردن فعالیت صیادی خبر داد و افزود: این طرح با هماهنگی استانداری در شورای توسعه برنامه‌ریزی استان دنبال می‌شود. صیادان می‌توانند در کنار صید، به فعالیت‌هایی مانند گردشگری شیلاتی، خدمات شیلاتی، بازار فرآورده‌ های شیلاتی و حتی به عنوان سایت پشتیبان برای سرمایه‌ گذاران قفس‌های پرورش ماهی فعالیت کنند.

وی با تأکید بر اینکه «انفال» دریا اجازه بهره‌برداری بی‌رویه را نمی‌دهد، گفت: اگر این روند ادامه یابد، ممکن است به سمت انقراض نسل ماهی‌ها پیش برویم. ما در سه مرکز بحث بازسازی ذخایر را دنبال می‌کنیم و باید گزینه‌های جایگزین را برای معیشت صیادان پیش‌بینی کنیم.

مدیرکل شیلات گیلان در پایان تصریح کرد: با همراهی استاندار و سازمان برنامه، امیدواریم دریا محوری واقعی در استان تحقق یابد و بتوانیم با توسعه پرورش ماهی در قفس و شهرک‌های خاویاری، اشتغال پایدار و تولید بیشتری را در حوزه شیلات شاهد باشیم.