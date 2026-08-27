افزایش تولید آبزیان مأموریت اصلی شیلات گیلان در برنامه هفتم توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر داداش پور ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: بر اساس اهداف تعیینشده در برنامه هفتم، تولید آبزیان کشور تا سال ۱۴۰۷ باید به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برسد و سهم گیلان نیز ۹۳ هزار تن پیشبینی شده است.
وی افزود: تحقق این هدف مستلزم حرکت شیلات استان بر پایه ظرفیتهای واقعی و برنامهریزی دقیق است.
مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به عملکرد سال گذشته شیلات گیلان خاطرنشان کرد: این استان در سال گذشته ۷۷ هزار تن آبزی تولید کرده که نشاندهنده ظرفیت مناسب برای جهش به سمت هدف تعیینشده در افق برنامه هفتم است.
۶۲۰۰ مزرعه آبزیپروری فعال در گیلان
دادش پور با اشاره به گستردگی فعالیتهای آبزیپروری در استان گفت: حدود ۶۲۰۰ مزرعه در حوزههای گرمابی، سردابی، خاویاری و سایر گونهها فعال هستند و بیش از ۹۹ درصد این فعالیتها توسط بهرهبرداران و سرمایهگذاران غیردولتی انجام میشود.
وی افزود: گیلان با داشتن ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، میزبان ۴۷ پره صیادی فعال است و حدود ۳۶۰۰ نفر عضو شرکتهای تعاونی پره هستند که هر یک بهطور مستقیم یک خانوار را تحت پوشش درآمدی قرار میدهند.
زنجیره کامل صنایع شیلاتی در گیلان
مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به ظرفیت صنایع شیلاتی استان تصریح کرد: در گیلان یک زنجیره نسبتاً کامل از صنایع مرتبط با آبزیان شکل گرفته که شامل ۹ کارخانه پودر ماهی، ۴ کارخانه خوراک آبزیان، ۹ واحد فرآوری، ۷ واحد فرآوری خاویار و ۱۱ واحد یخسازی است.
به گفته وی، این زنجیره در کنار بخش تولید، ظرفیت مهمی برای ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و تأمین امنیت غذایی محسوب میشود.
ظرفیت توسعه پرورش ماهی در قفس
مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به ظرفیتهای ساحلی استان اظهار کرد: در شهرستانهای رودسر، آستانهاشرفیه، خمام، رضوانشهر و برخی مناطق دیگر، امکان توسعه پرورش ماهی در قفس وجود دارد و آمادهسازی سایتهای پشتیبان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بخشی از مزارع ساحلی استان در قالب شهرکهای شیلاتی فعال هستند و تولید ماهیان خاویاری نیز عمدتاً در همین اراضی انجام میشود که نشاندهنده قابلیت بهرهگیری از آب دریای خزر برای فعالیتهای اقتصادی متنوع است.
داداشپور با اشاره به وابستگی بخش قابل توجهی از مزارع گرمابی به منابع آب شیرین، بهویژه در مناطق رشت و صومعهسرا و آب سد منجیل، گفت: با توجه به محدودیتهای اقلیمی و منابع آبی، باید توسعه شیلات بر پایه مزیتهای نسبی استان و محصولاتی با ارزش افزوده بالا و وابستگی کمتر به آب شیرین دنبال شود.
۱۳ مزرعه خاویاری در نوار ساحلی گیلان
مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه خاویار گفت: اکنون ۱۳ مزرعه ماهیان خاویاری در نوار ساحلی استان فعال یا در مرحله آمادهسازی هستند و در برخی طرحهای توسعهای، ظرفیت تولید قابل توجهی پیشبینی شده است.
وی توسعه زیرساختهای خاویاری را یکی از محورهای اساسی شیلات گیلان دانست و افزود: این موضوع در سازمان برنامه و بودجه مطرح شده و پیگیریهایی برای اختصاص ردیف اعتباری ویژه در بودجه سال ۱۴۰۶ انجام شده است.
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