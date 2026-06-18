بررسی موضوع عقب نشینی اسرائیل از برخی مناطق لبنان در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی به نقل از ارتش این رژیم گزارش دادند، مسئله عقب نشینی اسرائیل از برخی مواضع در لبنان در آمریکا بررسی خواهد شد.

در این گزارش آمده است، طی هفته آتی این موضوع در واشنگتن با هیئت لبنانی بررسی می شود. نقشه ارائه شده از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بیانگر حضور اشغالگران در بلندی های علی الطاهر و کفر تبنیت نزدیک نبطیه است.

ارتش صهیونیستی همچنین اعلام کرده که اشغالگران در مناطق عملیاتی خود در جنوب لبنان متمرکز هستند.

این در حالی است که مشاور نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم خود را به بند مربوط به لبنان در یادداشت تفاهم ایران و آمریکا ملزم نمی‌داند و تا زمان خلع سلاح حزب الله از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد.