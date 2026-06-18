رسانه صهیونیستی: هر اسرائیلی که به نتانیاهو رأی بدهد، احمق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، پایگاه خبری عبری «حدشوت بزمان» در گزارشی نوشت: هر دیوانه ای در اسرائیل که در انتخابات به نتانیاهو رأی بدهد، یا بی عقل است یا احمق.

این پایگاه خبری تأکید کرد: میمون «بابون» بسیار عاقلتر از احمق هایی است که به نتانیاهو رأی خواهند داد، البته این توهین به میمون های بابون در سرتاسر دنیاست.

پایگاه عبری «واللا» در گزارشی خطاب به نتانیاهو نوشت: با دقت فکر کن و به خود بیا! اگر ترامپ به مسئله ایران پشت کرده باشد، در لبنان، سوریه، غزه و دیگر مناطق چه اتفاقی خواهد افتاد؟