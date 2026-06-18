  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

رسانه صهیونیستی: هر اسرائیلی که به نتانیاهو رأی بدهد، احمق است

رسانه صهیونیستی: هر اسرائیلی که به نتانیاهو رأی بدهد، احمق است

رسانه عبری «حدشوت بزمان» نوشت هر دیوانه ای در اسرائیل که در انتخابات به نتانیاهو رأی بدهد، یا بی‌عقل است یا احمق و میمون «بابون» بسیار عاقلتر از احمق‌هایی است که به نتانیاهو رأی خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، پایگاه خبری عبری «حدشوت بزمان» در گزارشی نوشت: هر دیوانه ای در اسرائیل که در انتخابات به نتانیاهو رأی بدهد، یا بی عقل است یا احمق.

این پایگاه خبری تأکید کرد: میمون «بابون» بسیار عاقلتر از احمق هایی است که به نتانیاهو رأی خواهند داد، البته این توهین به میمون های بابون در سرتاسر دنیاست.

پایگاه عبری «واللا» در گزارشی خطاب به نتانیاهو نوشت: با دقت فکر کن و به خود بیا! اگر ترامپ به مسئله ایران پشت کرده باشد، در لبنان، سوریه، غزه و دیگر مناطق چه اتفاقی خواهد افتاد؟

کد مطلب 6863914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها