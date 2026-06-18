خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در حالی که بر اساس توافق میان ایران و آمریکا حملات در تمام میادین جنگ در منطقه باید متوقف شود رژیم صهیونیستی و در رأس آن بنیامین نتانیاهو به دنبال تداوم نقض آتش بس و حملات علیه لبنان است چرا که ادامه حیات سیاسی نتانیاهو با تداوم جنگ افروزی در منطقه گره می خورد.

شبکه الجزیره به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گزارش داد: در برابر ما چالش های بیشتری وجود دارد که باید برای حل آنها به منافع امنیتی و روابط با دوستان آمریکایی توجه داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: ما امنیت را به مناطق شمالی بازمی گردانیم و به همین دلیل باید کنترل منطقه امنیتی در لبنان را همچنان در دست داشته باشیم. ما نباید از این منطقه عقب نشینی کنیم.

پیشتر نیز برخی منابع از تلاش های نتانیاهو برای سنگ اندازی در مسیر توافق میان ایران و آمریکا مبنی بر توقف حملات در لبنان خبر داده بودند.

منظور از منطقه به اصطلاح امنیتی، منطقه جنوبی لبنان در امتداد مرزهای فلسطین اشغالی است که ارتش رژیم صهیونیستی طی جنگ و درگیری اخیر، علاوه بر پنج نقطه مناطق زیادی را به اشغال خود درآورده است.

بررسی موضوع عقب نشینی اسرائیل از برخی مناطق لبنان در آمریکا

منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی به نقل از ارتش این رژیم گزارش دادند، مسئله عقب نشینی اسرائیل از برخی مواضع در لبنان در آمریکا بررسی خواهد شد.

در این گزارش آمده است، طی هفته آتی این موضوع در واشنگتن با هیئت لبنانی بررسی می شود. نقشه ارائه شده از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بیانگر حضور اشغالگران در بلندی های علی الطاهر و کفر تبنیت نزدیک نبطیه است.

ارتش صهیونیستی همچنین اعلام کرده که اشغالگران در مناطق عملیاتی خود در جنوب لبنان متمرکز هستند.

۳ شهید در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

سازمان دفاع مدنی جنوب لبنان از شهادت دو نفر در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به خودرویی در شهرک کفر تبنیت در شهرستان النبطیه خبر داد.

خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین در جنوب لبنان هم از شهادت یک لبنانی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک زبدین در النبطیه خبر داد.

این جنایت رژیم اشغالگر در حالی است که شماری از ساکنان شهرک «حداثا» در جنوب لبنان توانستند با همراهی ارتش لبنان و نیروهای امدادی خود را به محله های شرقی این شهرک برسانند.

پرواز پهپاد بر فراز ضاحیه بیروت

در حالی که برخی رسانه‌ها از پرواز پهپاد اسرائیلی بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت خبر داده‌اند، شهرک‌های کفرتبنیت و بیت یاحون و حدفاصل دو شهرک حداثا و حاریص در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش در جنوب لبنان از سوی رژیم صهیونیستی با وجود تأکید تفاهم‌نامه ایران و آمریکا بر ضرورت توقف جنگ در تمام جبهه‌ها به‌ویژه لبنان، همچنان ادامه دارد.

در تازه ترین مورد نقض آتش‌بس در جنوب لبنان، ارتش اشغالگر بار دیگر شهرک کفرتبنیت در شهرستان النبطیه هدف حمله پهپادی قرار داد.

منابع محلی هم از پیشروی نظامیان صهیونیست به سمن ورودی منطقه علی الطاهر در جنوب لبنان خبر دادند. منطقه حدفاصل دو شهرک حداثا و حاریص هم هدف حمله حمله پهپادی ارتش اشغالگر قرار گرفت.

برخی رسانه های محلی لبنان از جمله کانال تلگرامی «بنت‌جبیل» نیز از پرواز پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز ضاحیه جنوبی بیروت خبر داده اند.

مشاور نتانیاهو: به بند لبنان در تفاهمنامه اسلام آباد پایبند نیستیم

مشاور بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم خود را به بند مربوط به لبنان در یادداشت تفاهم ایران و آمریکا ملزم نمی‌داند.

بر اساس گزارش آکسیوس و به گفته مشاور نتانیاهو، او به ترامپ گفته است که نظامیان اسرائیلی تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح نشود، از جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهند کرد.

نقض آتش‌بس در جنوب لبنان؛ حمله پهپادی و توپخانه‌ای اسرائیل به نبطیه

رژیم صهیونیستی بدون توجه به توافق امضا شده بین ایران و آمریکا که متوقف شدن جنگ در تمام جبهه ها یکی از بندهای اصلی آن است، به حملات خود به جنوب لبنان ادامه می دهد.

به گفته خبرنگار المیادین در جنوب لبنان، ارتش اشغالگر سحرگاه امروز یک خودرو را در شهرک «کفر تبنیت» در شهرستان النبطیه هدف حمله پهپادی قرار داد که در آن یک نفر شهید و یک تن هم مجروح شدند.

رژیم صهیونیستی همچنین اطراف شهرک «النبطیه الفوقا» را در جنوب لبنان هدف حمله توپخانه ای قرار داد.