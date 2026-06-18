خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: امضای تفاهم نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران واکنش‌های متعددی از سوی شخصیت‌ها و رسانه‌های بین‌المللی به دنبال داشت.

باربارا لیف، از اعضای دیپلماتیک موسسه خاورمیانه و دستیار سابق وزیر خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک گفت: اکنون ترامپ با یک معضل روبروست. او نمی‌خواهد به جنگ بازگردد، اما او بخش زیادی از اهرمی را که می‌توانست در صورت پایان جنگ در هفته اول یا دوم داشته باشد، از دست داده است.

سوزان رایس: توافق ترامپ، سند تسلیم وحشتناک و تکان‌دهنده است

مشاور امنیت ملی سابق آمریکا گفت: توافق ترامپ یک سند تسلیم وحشتناک و تکان‌دهنده است که با صدها میلیارد دلار غرامت تکمیل شده است. این نتیجه قابل پیش‌بینی مذاکرات فاقد صلاحیت و فاجعه استراتژیک ناشیانه شروع و ادامه این جنگ فاجعه‌بار است.

وی افزود: ایالات متحده به این زودی‌ها از این بزرگترین اشتباه امنیت ملی در دهه‌های اخیر بهبود نخواهد یافت.

سناتور آمریکایی: ایران برای دفاع از خود باید موشک داشته باشد

سناتور جمهوری‌خواه ایالت کانزاس با استقبال از تفاهم میان ایران و آمریکا تأکید کرد که ایران حق دارد که برای دفاع از خود موشک داشته باشد.

سناتور راجر مارشال در مصاحبه با شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» گفت «نمی‌توانم قاطعانه بگویم. ترجیح می‌دهم که نداشته باشند. قطعاً نمی‌خواهم موشک‌های دوربرد داشته باشند. نمی‌خواهم موشک‌های مسلح به کلاهک هسته‌ای داشته باشند. ترجیح می‌دهم نداشته باشند. اما فکر نمی‌کنم این مسئله کلیدی در این میان باشد. به نظرم آنها باید قادر به دفاع از خودشان باشند.».

وی در پایان اظهارات خود، با دفاع از تفاهم میان ایران و آمریکا دفاع کرد و گفت «شما هرگز نمی‌توانید ایران را وادار به تسلیم کامل و پذیرش توافق بی‌قید و شرط کنید، مگر اینکه نیروی زمینی وارد عمل کنید و آنها را اشغال نظامی کنید. اما باز هم، حرف اصلی من این است که این توافق از حمایت اکثر کشورهای خاورمیانه برخوردار است و همین هم به آن پایداری و موفقیت بلندمدت می‌بخشد.

ناتو: توافق ایران گامی مثبت به سوی ثبات است

دبیرکل ناتو در واکنش به امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ میان ایران و آمریکا، آن را گامی مثبت به سوی ثبات منطقه‌ای توصیف کرد.

مارک روته امروز مدعی شد که توافق با ایران، توان هسته‌ای و موشکی این کشور را مهار کرده و به بازگشت آزادی دریانوردی در تنگه هرمز کمک خواهد کرد.

اظهارات دبیرکل ناتو در خصوص کاهش توانمندی‌های موشکی ایران با امضای این توافق در حالی است که خود ترامپ در جدیدترین اظهارنظرات خود اعتراف کرد اگر کشورهای دیگر موشک‌های بالستیک دارند، کمی ناعادلانه است که ایران نداشته باشد.

کارلسون: توافق ایران به امپراطوری آمریکا پایان داد

تاکر کارلسون، مجری و مفسر سرشناس آمریکایی، در اظهاراتی درباره تفاهم‌نامه اخیر میان ایران و ایالات متحده گفت که این توافق عملاً به امپراطوری آمریکا پایان داده است.

کارلسون در تحلیل خود این رویداد را با بحران سوئز در سال ۱۹۵۶ مقایسه کرد و گفت: «روز جمعه، ایالات متحده رسماً پذیرفت که ایران یک بازیگر تعیین‌کننده است و همین، همه چیز را تغییر می‌دهد.»

وی با اشاره به تفاهم‌نامه اخیر ایران و آمریکا تصریح کرد: ««اما با این توافق، ایالات متحده نشان داد با وجود برخورداری از بهترین، بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین ارتش جهان، توان نظامی لازم برای تحمیل اراده‌اش بر سی‌وچهارمین اقتصاد بزرگ دنیا را در اختیار ندارد.»

این مجری آمریکایی در نهایت این پیام را به صراحت منتقل کرد که همان‌طور که بحران سوئز غروب امپراطوری بریتانیا را آشکار ساخت، این تفاهم‌نامه نیز افول امپراطوری آمریکا را به نمایش گذاشته است.

استقبال روسیه از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا

وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: مسکو از دستیابی به توافق برای پایان دادن به درگیری میان آمریکا و ایران که در سطح رؤسای جمهور دو کشور امضا شده است، استقبال می‌کند.

مهم است که همه طرف‌های درگیر به تفاهمات حاصل‌شده میان ایران و آمریکا پایبند بمانند و از هرگونه تشدید تنش جدید جلوگیری کنند.

تأکید ایران بر پایبندی به تعهدات خود در چارچوب پیمان "ان‌پی‌تی" بهترین پاسخ به هرگونه اتهامات بی‌اساس علیه این کشور است.

مسکو امیدوار است برقراری صلح میان ایران و آمریکا به بازسازی اعتماد میان کشورهای منطقه خلیج فارس کمک کند.

حملات تند یاران سابق ترامپ به تفاهم‌نامه آمریکا با ایران

برخی از مقام‌های آمریکا در دور اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به شدت از مفاد سند یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا انتقاد کرده‌اند.

نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل در دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ در شبکه ایکس گفته که ایرانی‌ها فریاد مرگ بر آمریکا سر می‌دهند.

او سپس نوشته که با وجود این دولت ترامپ قصد دارد میلیاردها دلار پول برای ایران آزاد کند.

مایک پنس، معاون سابق دونالد ترامپ هم ضمن تمجید از دونالد ترامپ بابت حمله به ایران گفته که از دیدن مفاد تفاهم‌نامه «نگرانی‌های واقعی» دارد.

کریس مورفی: تفاهم‌نامه نشان می‌دهد جنگ با ایران اشتباه است

کریس مورفی، سناتور ارشد حزب دموکرات گفته که از مفاد یادداشت تفاهم منتشرشده میان ایران و آمریکا خرسند نیست.

او در مصاحبه‌ای با یک رسانه محلی ایالت کانکتیکت گفت: «این چیزی است که در این تفاهم‌نامه وجود دارد: ایران هیچ امتیازی نمی‌دهد و ایالات متحده به ایران اجازه می‌دهد آزادانه نفت بفروشد ضمن اینکه ۳۰۰ میلیارد دلار به آنها غرامت پرداخت می‌شود.»

این منتقد سیاست خارجی دونالد ترامپ در ادامه خاطرنشان کرده که توافق مذکور «بر مبنای شرایط ایران نوشته شده است.»

وی همچنین تصریح کرد: این توافق دو نکته را کاملاً روشن می‌کند: اول اینکه این جنگ برای کشور صرفاً یک فاجعه‌ی تمام‌عیار و شرم‌آور بود؛ و دوم اینکه ایران‌ستیزانی که مدام به ما می‌گفتند اگر فقط ایران را بمباران کنیم، توافق خوبی از آن‌ها خواهیم گرفت، همیشه در اشتباه بوده‌اند و حالا ثابت شده که حق با آن‌ها نبوده است.

سناتور آمریکایی: کنترل دائمی ایران بر تنگه هرمز را به رسمیت شناخته‌ایم

تد کروز، سناتور ارشد آمریکایی که از حامیان سیاست خارجی دونالد ترامپ به شمار می‌رود تفاهم‌نامه میان تهران و واشنگتن را توافقی «نسنجیده» برای طرف آمریکایی توصیف کرده است.

او در مصاحبه‌ای با رسانه راست‌گرای «دیلی‌وایر» همچنین اذعان کرده که به موجب مفاد این یادداشت تفاهم، ایالات متحده کنترل دائمی ایران بر تنگه هرمز را به رسمیت شناخته است.

کروز به دیلی‌وایر گفت: «علاوه بر این، به نظر می‌رسد که این توافق، نقش دائمی حکومت اسلامی [ایران] در کنترل تنگه هرمز را رسمیت می‌بخشد. دشوار بتوان تصور کرد که چنین چیزی چه منفعتی برای آمریکا می‌تواند داشته باشد.»

ان‌تی‌وی: ترس از فاجعه اقتصادی ترامپ را مجبور به امضای تفاهم کرد

ان‌تی‌وی اعلام کرد: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اذعان می‌کند که توافق چارچوب با ایران ناشی از ترس او از بحران اقتصادی است. با این کار، او به طور غیرمستقیم به نفوذ عظیم تهران بر اقتصاد جهانی اذعان کرده و بار دیگر، خود را درگیر تناقضات می‌یابد.

در ادامه این مطلب آمده است: در اجلاس گروه هفت در فرانسه، دونالد ترامپ، از توافق اولیه با ایران دفاع کرد.

القدس‌العربی: بازدارندگی تهران تثبیت شد

روزنامه القدس العربی نوشت: در طول دوازده ماه گذشته، تهران یک استراتژی بازدارندگی منطقه‌ای را تدوین کرده و خود را از آخرین خط دفاعی به اولین خط تهاجمی در رویارویی با اسرائیل تبدیل کرده است.

این روزنامه ادامه داد: امروز، ایران پس از پیروزی در تنگه هرمز، در حال تاریخ‌سازی در منطقه است. بعد از این معادلات، مسیر روشن و واضح است اینکه تنها راهکار، اراده مقاومت است.

القدس العربی آورده است: تحلیل اظهارات رهبران ایران در روزهای اخیر نشان می‌دهد که تهران دامنه بازدارندگی استراتژیک منطقه‌ای خود را از غرب با لبنان آغاز می‌کند، از جنوب به دریای سرخ، یمن و شاخ آفریقا و از شمال به آذربایجان و دریای خزر امتداد می‌دهد.

تحلیل گاردین

گاردین هم نوشت: توافق ترامپ با ایران نتیجه جاه‌طلبی‌های غیرواقع‌بینانه برای یک جنگ غیرقابل دفاع است.