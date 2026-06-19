مقاومت اسلامی: تلاش ارتش اسرائیل برای پیشروی در جنوب لبنان ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع لبنانی، جنگندهها و بالگردهای ارتش اسرائیل بامداد امروز (جمعه) چندین منطقه در جنوب لبنان از جمله کفرصیر، زبدین، النبطیه الفوقا، کفرتبنیت، حاروف، الشرقیه و کفرجوز را هدف حملات هوایی و توپخانهای قرار دادند.
پیش از این رسانههای اسرائیلی از وقوع یک «حادثه بسیار بد» در جنوب لبنان خبر داده و اعلام کرده بودند که شماری از زخمیهای ارتش اسرائیل از منطقه خارج شدهاند. این رسانهها همچنین از شلیک موشک به سوی یک نیروی اسرائیلی و انهدام دو خودروی نظامی خبر دادهاند.
در مقابل، رسانههای لبنانی گزارش دادند که در پی حملات متوالی مقاومت، چند خودروی زرهی اسرائیل دچار آتشسوزی شده و تجمع نظامیان نیز هدف قرار گرفته است.
حزبالله نیز تأکید کرده است که منطقه کفرتبنیت - علیالطاهر در برابر هرگونه نفوذ دشمن مقاوم خواهد ماند.
منابع لبنانی همچنین از شهادت و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به چند خانه مسکونی در روستاهای منطقه النبطیه خبر دادند.
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