به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده در آیین کلنگ زنی پارکینگ ماشین های سنگین که در جاده لنگر بجنورد برگزار شد با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: آغاز ساخت این پروژه تنها یک کلنگ‌زنی نیست، بلکه نمادی از امید، پیشرفت، توسعه و عزم مشترک برای ساختن آینده‌ای بهتر است.

وی افزود: موفقیت این پروژه مرهون برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت صحیح و تلاش مستمر مسئولان و تمامی دست‌اندرکارانی است که اجرای آن را بر عهده دارند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه وضعیت پارک خودروهای سنگین در داخل شهر و به‌ویژه مرکز استان زیبنده نبود، گفت: خود من نیز از جمله افرادی هستم که از اجرای این پروژه منتفع خواهم شد، چرا که همچنان شاهد پارک تریلی‌ها و خودروهای سنگین در مقابل منازل مسکونی هستیم.

وی با اشاره به طرح این موضوع در یکی از خطبه‌های نماز جمعه در دوره مدیریتی گذشته استان، خاطرنشان کرد: برخی از این خودروها حامل مواد خطرناک هستند و وجود آنها در بافت شهری می‌تواند تهدیدی جدی برای جان و مال شهروندان باشد، ضمن اینکه خسارت‌هایی نیز به زیرساخت‌های شهری وارد می‌کنند.

حجت الاسلام براتی‌زاده ابراز امیدواری کرد با اراده و همتی که در میان مسئولان استان وجود دارد، این پروژه در زمان مقرر و با بهترین کیفیت به بهره‌برداری برسد تا مردم خراسان شمالی سال‌ها از مزایا و منافع آن بهره‌مند شوند.