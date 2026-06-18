به گزارش خبرنگار مهر، پذیرش دانشجو در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی» مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، آییننامه اجرایی مربوط بههمراه آخرین مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی صورت می گیرد.
شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و پذیرش آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ که در زمان ثبتنام توسط سازمان سنجش آموزش کشور منتشر میشود، صورت خواهد گرفت.
عناوین دروس امتحانی، ضرایب دروس و رشتهگرایشهای هر یک از مجموعههای امتحانی این آزمون به شرح جدول مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آمده است.
نکات مهم:
۱.شرایط و ضوابط، در دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۶ اطلاعرسانی خواهد شد.
۲. با توجه به امکان تغییر نام رشتهگرایشها یا سایر اطلاعات در جداول مجموعههای امتحانی تا زمان شروع ثبتنام، ملاک نهایی، مفاد دفترچه راهنمای ثبتنام خواهد بود.
۳. زمان ثبتنام و برگزاری آزمون متعاقباً از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.
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