به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان کنفرانس خبری مشترک خود با رئیس جمهور فیلیپین گفت: ما از تفاهم نامه میان ایران و آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ استقبال می کنیم.

وی اضافه کرد: این تفاهم نامه می تواند پایه و اساس مستحکمی برای توافق های آتی باشد.

امروز نیز وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: مسکو از دستیابی به توافق برای پایان دادن به درگیری میان آمریکا و ایران که در سطح رؤسای جمهور دو کشور امضا شده است، استقبال می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: مهم است که همه طرف‌های درگیر به تفاهمات حاصل‌شده میان ایران و آمریکا پایبند بمانند و از هرگونه تشدید تنش جدید جلوگیری کنند.