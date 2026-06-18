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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

استقبال پوتین از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا

استقبال پوتین از امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا

رئیس جمهور روسیه از امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان کنفرانس خبری مشترک خود با رئیس جمهور فیلیپین گفت: ما از تفاهم نامه میان ایران و آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ استقبال می کنیم.

وی اضافه کرد: این تفاهم نامه می تواند پایه و اساس مستحکمی برای توافق های آتی باشد.

امروز نیز وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: مسکو از دستیابی به توافق برای پایان دادن به درگیری میان آمریکا و ایران که در سطح رؤسای جمهور دو کشور امضا شده است، استقبال می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: مهم است که همه طرف‌های درگیر به تفاهمات حاصل‌شده میان ایران و آمریکا پایبند بمانند و از هرگونه تشدید تنش جدید جلوگیری کنند.

کد مطلب 6864230

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