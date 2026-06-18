به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، تامر هیمن رئیس سابق اداره اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی و رئیس کنونی پژوهشکده امنیت داخلی این رژیم گفت: توافق امضا شده میان ایران و آمریکا اهداف جنگ را محقق نمی کند. بهتر بود این جنگ اصلا آغاز نمی شد.

وی اضافه کرد: این توافق تقریبا هر آنچه را که نظام ایران می خواهد به آن می دهد.

هیمن گفت: یکی از برجسته ترین دستاوردهای ایران از این توافق تضمین باقی ماندن نظام و مهیا شدن شریان زندگی اقتصادی بسیار خوب به شمار می رود. همچنین تهران اختیارات گسترده ای برای نفوذ در منطقه و اداره تنگه هرمز با همکاری عمان خواهد داشت. مهم تر از آن، این است که تهران به نوعی مسئول اجرای آتش بس در لبنان می شود. این همان معادله اتحاد میادین نبرد است که اسرائیل سعی داشت مانع تحقق آن شود.