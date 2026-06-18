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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

محموله کفش ۵ میلیارد ریالی خارجی قاچاق به مقصد نرسید

محموله کفش ۵ میلیارد ریالی خارجی قاچاق به مقصد نرسید

بندرعبای-فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از کشف محموله کفش قاچاق به ارزش ۵ میلیارد ریال در ایستگاه بازرسی «شهید میرزایی» این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر مرادی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی "شهید میرزایی" بندرعباس، در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و در حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی بندرعباس به حاجی‌آباد، به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران با هوشیاری و در بازرسی دقیق از این خودرو، تعداد ۱۰۰ جفت کفش خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس با بیان اینکه کارشناسان امنیت اقتصادی، ارزش ریالی این محموله قاچاق را ۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این راستا پرونده قضایی تشکیل و متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ مرادی در پایان ضمن تأکید بر برخورد قاطع پلیس با پدیده شوم قاچاق، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی اجازه نخواهد داد که محورهای مواصلاتی به محملی برای فعالیت‌های غیرقانونی و ضربه به اقتصاد کشور تبدیل شود.

کد مطلب 6864231

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