ناکامی قاچاقچی مواد مخدر در انتقال ۴۷ کیلوگرم ماده مخدر گراس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر مراد ، در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران پاسگاه انتظامی مرکزی این شهرستان، در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ مشکوک و دستور توقف آن را دادند.

وی در ادامه افزود: مأموران این یگان خودرو را متوقف و در بازرسی دقیق از آن مقدار ۴۷ کیلوگرم ماده مخدر گراس ( گل) را که به طرز ماهرانه ای در خودرو جاساز شده بود را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس در ادامه بیان داشت: در این خصوص یک نفر قاچاقچی و سوداگر مرگ دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

سرهنگ"علی اکبر مرادی"در پایان تصریح کرد : پلیس با بکارگیری تمام توان عملیاتی و انتظامی خود در مقابله با پدیده قاچاق و مبارزه با قاچاقچیان و سوداگران مرگ تلاش می‌کند و از عموم مردم فهیم و قدر شناس استان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص تهیه، توزیع مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیس اطلاع دهند.