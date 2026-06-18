به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور با اشاره به جایگاه ویژه استان در اقتصاد ملی اظهار کرد: هرمزگان به عنوان پایتخت اقتصادی و تجاری ایران، برای حفظ رشد و توسعه خود بیش از هر چیز به "امنیت آبی" نیاز دارد هر قطره آبی که در بخش‌های مختلف بهینه مصرف شود، در واقع سرمایه‌ای است که به چرخه تولید و اشتغال استان بازمی‌گردد.

وی با تشریح هزینه‌های سنگین تامین آب در استان افزود: تولید آب در هرمزگان به دلیل اتکا به شیرین‌سازی آب دریا، فرآیندی بسیار هزینه‌بر و انرژی‌بر است. در واقع آبی که به دست مشترکین می‌رسد، کالایی اقتصادی با ارزش افزوده بالاست. از این رو، نگاه ما به آب باید از یک کالای عمومیِ ارزان به یک "سرمایه ملی و استراتژیک" تغییر یابد.

حمزه پور به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه اشاره کرد و اظهار داشت: دولت و بخش خصوصی سرمایه‌گذاری‌های کلانی در احداث آب‌شیرین‌کن‌ها و نوسازی خطوط انتقال فرسوده انجام داده‌اند تا پایداری شبکه تضمین شود اما برای تکمیل این زنجیره اقتصادی، نیازمند مشارکت بخش خصوصی در بازچرخانی آب و استفاده از پساب در صنعت هستیم تا آب شرب باکیفیت تنها صرف مصارف خانگی گردد.

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف آب، مستقیم‌ترین راه برای کمک به اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی است جلوگیری از هدررفت آب، نه تنها هزینه‌های جاری خانوار را کاهش می‌دهد، بلکه به دولت اجازه می‌دهد منابع مالی را به جای جبرانِ ناترازی‌های ناشی از اسراف، صرف توسعه زیرساخت‌های جدید و تقویت سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار استان نماید.