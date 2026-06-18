خبرگزاری مهر - حسام‌الدین حیدری؛ در فضای سیاسی کشور پس از بیانات امشب رهبر معظم انقلاب بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازگشت به یک اصل بنیادین احساس می‌شود، اینکه سخنان رهبری فصل‌الخطاب همه جریان‌های سیاسی و مبنای عمل مشترک کشور است. در شرایطی که دشمنان ایران تلاش می‌کنند هر موضوعی را به بستری برای اختلاف و دوقطبی‌سازی تبدیل کنند تمسک به این محور وحدت‌بخش یک ضرورت ملی است.

بیانات رهبر انقلاب نشان داد که روایت‌های افراطی و دوقطبی‌های کاذب تا چه اندازه از واقعیت فاصله دارند. نه منتقدان توافق را می‌توان جنگ‌طلب و مخالف منافع ملی دانست و نه حامیان آن را غرب‌زده و خائن معرفی کرد. بخش قابل توجهی از هر دو طیف دغدغه‌مند ایران، امنیت ملی و حقوق ملت هستند، هرچند ممکن است در تحلیل مسیر تحقق این اهداف با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند.

اکنون اما موضوع اصلی دیگر مناقشات داخلی نیست مسئله اساسی تحقق کامل تعهداتی است که طرف آمریکایی و صهیونیستی باید در عمل به آن پایبند باشند. تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده که اعتماد به وعده‌های دشمن بدون مشاهده اقدامات عینی و قابل راستی‌آزمایی خطایی پرهزینه خواهد بود. از همین رو مطالبه اجرای دقیق تعهدات یک مطالبه جناحی نیست بلکه خواست مشترک همه دلسوزان کشور است.

در چنین شرایطی کمک به دولت برای پاسداشت حقوق ملت ایران مهم‌ترین وظیفه نیروهای سیاسی و اجتماعی محسوب می‌شود. حمایت از دولت به معنای تعطیلی نقد نیست و نقد منصفانه نیز به معنای تضعیف دولت نخواهد بود. کشور همزمان به هر دو نیاز دارد هم پشتیبانی از تیم اجرایی و هم مراقبت دلسوزانه برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، این دو امر از اهمیت بالایی برخوردار است.

اگر دشمنان مشاهده کنند که ملت ایران با وجود تفاوت دیدگاه‌ها در مطالبه حقوق خود یکصدا هستند و نسبت به هیچ‌یک از شروط و مطالبات کشور کوتاه نخواهند آمد، قدرت چانه‌زنی و موقعیت ملی ایران تقویت خواهد شد. وحدت حول منافع ملی بزرگ‌ترین سرمایه کشور در مواجهه با فشارهای خارجی است.

البته احتمال بدعهدی دشمن با توجه به سابقه طولانی رفتارهای رژیم آمریکا همچنان جدی و قابل توجه است اما حتی در صورت بروز چنین وضعیتی نیز نباید اجازه داد اختلافات داخلی جای دشمن اصلی را بگیرد. تجربه‌های گذشته نشان داده است که هرگاه نگاه‌ها از دشمن خارجی منحرف شده و انرژی کشور صرف نزاع‌های داخلی شده است، بیشترین سود را طرف مقابل برده است.

امروز بیش از هر زمان دیگری باید بر مشترکات، بر اجرای دقیق رهنمودهای رهبر انقلاب، بر حمایت مسئولانه از دولت، بر نقد منصفانه و بر مطالبه مستمر حقوق ملت تیکه کرد، این مسیر می‌تواند هم وحدت ملی را حفظ کند و هم قدرت ایران را در برابر دشمنانی که همچنان قابل اعتماد نیستند افزایش دهد.