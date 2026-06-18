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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳

توکلی: شمار آمبولانس‌های تخریب‌شده اورژانس تهران به ۲۵ دستگاه رسید

توکلی: شمار آمبولانس‌های تخریب‌شده اورژانس تهران به ۲۵ دستگاه رسید

تهران- رئیس اورژانس استان تهران با اشاره به خارج‌سازی یک دستگاه آمبولانس دیگر از زیر آوار، از افزایش تعداد آمبولانس‌های تخریب‌شده به ۲۵ دستگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، شامگاه پنجشنبه، در شبکه اجتماعی ایکس اظهار کرد: با خارج‌سازی یک دستگاه آمبولانس دیگر از زیر آوار، تعداد آمبولانس‌های تخریب‌شده اورژانس استان تهران به ۲۵ دستگاه افزایش یافته است.

رئیس اورژانس استان تهران افزود: طی ۱۲ ماه گذشته در مجموع ۷۵ دستگاه آمبولانس و تجهیزات اورژانس در استان تهران دچار آسیب شده‌اند که بخشی از ناوگان عملیاتی را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان تصریح کرد: با وجود خسارت‌های واردشده به ناوگان اورژانس، خدمات اورژانس ۱۱۵ در سراسر استان تهران بدون هیچ‌گونه کاهش و با تمام توان در حال ارائه است.

توکلی خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی اورژانس همچنان به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند و تمامی ظرفیت‌های موجود برای پاسخگویی به مأموریت‌ها و خدمت‌رسانی به شهروندان به کار گرفته شده است.

کد مطلب 6864385

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