به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل توکلی، شامگاه پنجشنبه، در شبکه اجتماعی ایکس اظهار کرد: با خارج‌سازی یک دستگاه آمبولانس دیگر از زیر آوار، تعداد آمبولانس‌های تخریب‌شده اورژانس استان تهران به ۲۵ دستگاه افزایش یافته است.

رئیس اورژانس استان تهران افزود: طی ۱۲ ماه گذشته در مجموع ۷۵ دستگاه آمبولانس و تجهیزات اورژانس در استان تهران دچار آسیب شده‌اند که بخشی از ناوگان عملیاتی را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان تصریح کرد: با وجود خسارت‌های واردشده به ناوگان اورژانس، خدمات اورژانس ۱۱۵ در سراسر استان تهران بدون هیچ‌گونه کاهش و با تمام توان در حال ارائه است.

توکلی خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی اورژانس همچنان به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند و تمامی ظرفیت‌های موجود برای پاسخگویی به مأموریت‌ها و خدمت‌رسانی به شهروندان به کار گرفته شده است.