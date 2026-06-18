به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباس کعبی پنجشنبه شب در سخنرانی خود در جمع عزاداران مرکز فرهنگی امام حسین (ع) اهواز اظهار کرد: تفاهم‌نامه امضا شده از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و ترامپ رئیس جمهور جنایتکار آمریکا، پیروزی‌های بزرگی را برای جمهوری اسلامی ایران در بر داشته است.

وی افزود: اختصاص ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی کشور و رفع خرابی‌های جنگ، آزاد شدن تدریجی پول‌های بلوکه‌شده ایران و حق فروش نفت، از جمله مفاد این توافق است که عملاً تحریم‌های اقتصادی را پایان می‌دهد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: کنترل تنگه هرمز و تضمین عبور امن از آن، همراه با رفع تحریم‌های آمریکا علیه بنادر ایران، صفحه جدیدی را آغاز کرده است. در این توافق، آمریکا متعهد شده است که نه خود و نه رژیم صهیونیستی، علیه ایران و جبهه مقاومت، به‌ویژه لبنان تجاوزی صورت ندهند.

آیت‌الله کعبی تصریح کرد: این یادداشت تفاهم به نفع ایران است و در صورت تصویب نهایی در شورای امنیت و تحقق شروط تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی در بازه ۶۰ روزه، یک پیروزی بزرگ برای کشور محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر عدم اعتماد به آمریکا گفت: ما به آن‌ها تکیه نمی‌کنیم؛ موضع ایران، موضع عزت، کرامت و حسینی است و «هیهات منا الذلة» شعار همیشگی ماست.

آیت‌الله کعبی با اشاره به بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص تفاهم نامه امضا شده بین روسای جمهور ایران و آمریکا اظهار کرد: آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به آن‌ها اجازه انجام آنچه ممکن است را تحت شروطی دادند و از اعضای شورای عالی امنیت ملی تعهد گرفتند و بیانیه‌ای در تلویزیون صادر کردند تا ملت ایران بداند این عهدها چیست و اینکه التزام باید به این عهدها باشد.

وی بیان کرد: پس از موافقت مقام معظم رهبری با این یادداشت تفاهم به صورت مشروط، ضروری است همه با آن همراه شده و متحد باشیم. باید با بصیرت در زمان فتنه، وحدت خود را زیر پرچم ولایت شرعی حفظ کنیم و مراقب باشیم که داستان خوارج تکرار نشود.

آیت‌الله کعبی در پایان اظهار داشت: همه باید یک دست و یک صدا باشیم و با شعار لبیک یا حسین، پشتیبان ولایت فقیه بمانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران درباره تفاهم‌نامه امضا شده بین رئیس‌جمهوران ایران و امریکا پیامی منتشر کردند که در بخشی از آن آمده است: بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم ولی از باب تعهّدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه‌ی آن را صادر نمودم‌. ایشان همچنین تصریح کرده‌اند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده‌خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقّق شروط گفته‌شده خواهیم بود. امّا بدیهی است مذاکرات حضوری که در آینده برقرار خواهد شد، به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود.