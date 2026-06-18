https://mehrnews.com/x3cmZp ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۷ کد مطلب 6864428 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۷ تصاویری از سینه زنی عزاداران حسینی در ارومیه ارومیه - عزاداران حسینی ارومیه در چهارمین شب ماه محرم در سوگ شهدای کربلا سوگواری کردند. دریافت 17 MB کد مطلب 6864428 کپی شد مطالب مرتبط حضور مردم خوانسار در عزاداری چهارمین شب ماه محرم تجمع و عزاداری مردم بجنورد در میدان شهید در شب چهارم محرم تجمع مردمی همراه با عزاداری شب چهارم محرم در هیئت رضویه گلپایگان عزاداری مسجد کشمیریهای بجنورد در شب چهارم محرم برچسبها مراسم سینه زنی مراسم عزاداری محرم و صفر ارومیه
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