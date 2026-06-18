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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۷

تصاویری از سینه زنی عزاداران حسینی در ارومیه

تصاویری از سینه زنی عزاداران حسینی در ارومیه

ارومیه - عزاداران حسینی ارومیه در چهارمین شب ماه محرم در سوگ شهدای کربلا سوگواری کردند.

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کد مطلب 6864428

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