https://mehrnews.com/x3cn2r ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۰ کد مطلب 6864479 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۰ اجتماع با شکوه زاهدانیها به شب صد و نهم رسید زاهدان- مردم شهر زاهدان در چهارمین شب از ماه محرم و صد و نهمین شب از شهادت قائد امت، مراسم عزاداری برگزار کردند. دریافت 36 MB کد مطلب 6864479 کپی شد مطالب مرتبط کلنگزنی ۳۶ کلاس درس جدید در جنوب سیستان و بلوچستان محرم؛ دانشگاه آزادگی و استقامت در دیار وحدت اسلامی پیوند اجتماع شبانه با عزاداری برای اباعبدالله در زاهدان برچسبها زاهدان مراسم عزاداری محرم و صفر تجمع مردمی
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