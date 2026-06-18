اجتماع با شکوه زاهدانی‌ها به شب صد و نهم رسید

زاهدان- مردم شهر زاهدان در چهارمین شب از ماه محرم و صد و نهمین شب از شهادت قائد امت، مراسم عزاداری برگزار کردند.