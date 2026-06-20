به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که انتظار می رفت مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی در سال ۱۴۰۵، همراه با حقوق خردادماه آنها پرداخت شود، اما طبق تماس های بازنشستگان، فقط افزایش حقوق خردادماه به حساب آنها واریز شده است.

یکی از بازنشستگان عنوان داشته که در تماس با کانون بازنشستگان، وعده داده اند ظرف روزهای آینده، مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت، به حساب آنها واریز شود.

این در حالی است که پرداخت حقوق خردادماه بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، از چهارشنبه گذشته طبق حروف الفبا، آغاز شده و چهار روز طول خواهد کشید.

طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی بر اساس احکام جدید سال ۱۴۰۵ محاسبه و تمامی افزایش‌های مصوب سالانه و همچنین مرحله نهایی متناسب‌سازی در آن اعمال شده است.

برای تأمین و واریز حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، در مجموع ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.