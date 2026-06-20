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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۹

مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی پرداخت نشد

مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی پرداخت نشد

مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی در سال ۱۴۰۵، همراه با حقوق خردادماه آنها پرداخت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که انتظار می رفت مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی در سال ۱۴۰۵، همراه با حقوق خردادماه آنها پرداخت شود، اما طبق تماس های بازنشستگان، فقط افزایش حقوق خردادماه به حساب آنها واریز شده است.

یکی از بازنشستگان عنوان داشته که در تماس با کانون بازنشستگان، وعده داده اند ظرف روزهای آینده، مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت، به حساب آنها واریز شود.

این در حالی است که پرداخت حقوق خردادماه بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی، از چهارشنبه گذشته طبق حروف الفبا، آغاز شده و چهار روز طول خواهد کشید.

طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی بر اساس احکام جدید سال ۱۴۰۵ محاسبه و تمامی افزایش‌های مصوب سالانه و همچنین مرحله نهایی متناسب‌سازی در آن اعمال شده است.

برای تأمین و واریز حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، در مجموع ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

کد مطلب 6864554
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • اعظم IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      139 4
      پاسخ
      خجالت داره بااین حقوق دادن و اضافه حقوقشون اینقدر تبلیغ واخبار گفتند انگار چقدر می‌خوان اضافه کنند دیگه دوتومن اضافه حقوق که اینقدر گفتن ندارها من مستمری بگیر هستم دوتومن چه دردی دوا می‌کنه بااین گرونی بعد دوتا عقب افتاده را چرا ندادید انگار بیست میلیارد بوده
      • ناشناس IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        11 15
        سلام خیلی عذر میخام خواهر من هم مستمری بگیر هست حدود ۶ تومان اضافه شده چرا از شما دو تومن؟؟؟
      • حسین IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        2 5
        اخه شما ۱۰ روز حقوق میگیرید
    • محمد رضا IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      50 7
      پاسخ
      نمیدانم چرا مقداری از حقوق خرداد ماه کم شده بافیشی که در سامانه متفاوت است
      • مسعود IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        17 2
        سلام حقوق خرداد ماه افزایش پیدا نکرده چرااااااااااااا؟
      • بهروز IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        8 1
        بابت بیمه تکمیلی و کانون و وو
      • حسین IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        0 1
        فیش هنوز صادر نشده آن چیزی که صادر شده حکم هست شما کسورات را از حکم کم کن درسته
    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      87 8
      پاسخ
      چرا حق عائله مندی بازماندگان حذف کردید با این حقوق کم هر دفعه به هر بهانه ای یک چیزی حذف میکنید با این تورم چه جوری باید زندگی کرد
    • مستمری بگیرحداقل بگیر FR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      75 7
      پاسخ
      اصلا دروغه 60 درصد!!!!!!!!
      • حسین IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        5 1
        عزیزم اگر حداقل بگیر هستی مبلغ واسه سال گذشته را ضربدر ۶۰ پرصد بکن ببین درسته یا نه ولی اگر پایه سال گذشته بیشتر از ده میلیون وسیصد هزار تومان است ضربدر ۴۵ درصد وبه اضافه یک میلیون وپانصد وپنجاه هزار تومان کن مشخص میشه
    • مهری IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      56 1
      پاسخ
      حقوق واریز ی خرداد من از مبلغ گفته شده گمتر بود نمیدونم چطوری حساب میکنند فیش حقوقی هم نمیدند که بدونیم چه خبره
    • غمگین IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      47 6
      پاسخ
      گفتن 45درصد اضافه حقوق واسه ما ده درصد اضافه شده با سه میلیون اضافه میشه بگید چکار میتونیم بکنیم واقعا خجالت نکشیدند تازه هی میان میگن حقوق بازنشستگان 30میلیون شد
      • حسین IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        4 2
        اگر بازمانده هستید مبلغ قدرت خرید و عایله مندی حذف شده که جمعش حدود ۹۲۶۰۰۰ هزار تومان میشود
    • ناشناس FR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      61 7
      پاسخ
      خجالت آوره آخرش چند درصد اضافه شد؟تورم بیش از ۱۵۰درصد افزایش حقوق ۲۰درصد
    • علی دوستی IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      43 3
      پاسخ
      با این افزایش قیمت یک عدد نان از ۸۰۰ تومان شده ۱۷۰۰ تومان اونوقت این افزایش به چه دردمون میخوره .
    • ایرانمنش IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      33 6
      پاسخ
      سلام خداقوت ببخشید من مستمر بگیر هستم ازحقوق همسرم الان کل واریزی امسال ۳۴۰۰ اضافه شده یعنی انصافه یعنی ۶۰ درصد اضافه شده؟
      • حسین IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        1 4
        سلام مبلغ ۷۱۶۰۰۰ تومان کمک معیشت خرید وعایله مندی ۲۱۰۰۰۰۰ تومان از بازماندگان کسر شده که جمعش میشود ۹۲۶۰۰۰ هزار تومان
    • مرگ تدریجی IR ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      38 8
      پاسخ
      داد بی داد
    • نوری IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      39 3
      پاسخ
      این همه بگیر و ببند حقوق مادرم ۳ میلیون اضافه شد
    • سعید IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      44 3
      پاسخ
      بیش از ۳۰ سال یک سوم حقوق رو ماهانه واریز کردیم برای دوره بازنشستگی اگر مجموع این پرداختی رو خودمون سرمایه گزاری می کردیم الان چندین برابر مبلغی که دولت با منت حقوق میده برداشت می کردیم
    • دانیال IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      23 2
      پاسخ
      چرا واریز نشده برا من
      • سمیرا IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        24 0
        برای ما هم واریز نشده بااینکه سی خرداد هست
    • فرحناز IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      50 3
      پاسخ
      جونمونو به لبمون رسوندین حقوق واسه هفت روزه یک ماه چشم انتظاری روزها رو میشمرویم تا آخر ماه برسه اونوقت هزار بار جلسه گرفتید داستان سرایی کردین آخرش که چی بابا بخدا ما هم آدمیم مستاجریم هیچ فکر میکنید با این تورم ما چطور زندگی کنیم زندگیمون زهر ماره...
      • الی IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        9 1
        مادر من مستمری بگیر هست و فعلا حقوقش رو نریختن ، چرا هی امروز و فردا میکنید برای ریختن حقوقی که پدران ما در جوانی برایشان زحمت کشیدن تا همسر و فرزندانش در آسایش باشند
    • یک ایرانی GB ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      29 3
      پاسخ
      و بعد از ماهها انتظار، حقوق بازماندگان دختر دوباره به بهانه "دردست بررسی بودن تعهد آنها مبنی بر بیکاری و تجرد" گویا کلا حذف شده
    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      29 2
      پاسخ
      مزایای جانبی مال پارساله چرا امسال اضافه نکردید
    • عصمت حاجی هاشمی IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      25 3
      پاسخ
      سلام لطفا بفرمایید شصت در صدی که می گفتید چه جوری حساب کردید که واریزی اینهمه داستان گفتیم و گفتند آخرش این سهم ما در بازار بی درو پیکر شد
    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      32 8
      پاسخ
      انصاف نیست با پولی که با زحمت ودسترنج خودمون پس انداز کردیم واسه همچین روزی بعد موقع برداشت ثمره از این ماه به اون ماه پرتاب میکنید وعده وعید میدین با این تورم وگرونی این پول همون هفته اول تموم میشه مابقی ماه هم باید با نسیه وکلی درد به دری رد کنیم تا باز سر ماه بشه.رسیدگی کنید.
    • داود IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      37 7
      پاسخ
      حقوق ۱۷.۴ سال قبل شده ۲۲ میلیون کجاش ۴۵ درصد بعلاوه ۱.۵ میلیونه،چه جوری حساب کردین چرا دروغ میگین بازنشسته با این گرونی چیکار کنه
      • حسین IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        2 1
        شما کسورات بیمه تکمیلی و۲ درصد را حساب نکردید
    • محمد IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      17 0
      پاسخ
      هرجوری خودتون بلدید محاسبه کردید من که نفهمیدم چیشد
    • سمیرا IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      9 0
      پاسخ
      کلا برای منه بازمانده با دوتا فرزند ۲میلبون اضافه کردید حق اولاد هم حذف کردید
    • فرح IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      13 3
      پاسخ
      خسته نباشید من بازنشسته تامین اجتماعی هستم که حقوقم رو از طریق بانک ملی دریافت میکنم، با اینکه نام خانوادگی من با الف شروع میشود هنوز پول واریز نشده مگه یه بازنشسته چقدر توی این تورم حقوق دریافت میکند که اونم بخاطر مشکل بانک حقش رو هم میتونه بگیره؟
    • ناهیدحیدری IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      19 3
      پاسخ
      من حقوق پارسالم هفده تومن بود الان شده بیست میلیون بازمانده تامین اجتماعی هستم بادوتابچه مگه چطوری حساب کردین
    • فرح IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      15 5
      پاسخ
      چرا مشکل بانک‌ها رو باید یه بازنشسته بر دوش بکشه؟!! حقوقم رو بخاطر مشکل بانک ملی واریز نکردند.؟؟؟!!
    • نفس IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      19 0
      پاسخ
      سلام چرا تمام ارگانها از همون ماه فروردین اضافه حقوق رودریافت میکنن فقط همیشه برای مستمری بگیران تامین اجتماعی باحقوق ومزایای پایین بودجه نیست،این اصلا عادلانه نیست.لطفا تواین وضع اقتصادی درک کنیدیه مستمری بگیر داره اجناس روبه قیمت سه برابر جدید میخره اما باحقوق پارسال
    • مهتاب IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      22 0
      پاسخ
      ما که هنوز همون حقوق هم نگرفتیم‌...
    • علی ربیعی IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      15 0
      پاسخ
      چراحقوقهاواریزنشد مگه نگفتیدازشنبه
    • ریحانه IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      15 1
      پاسخ
      من دو بچه همش ۳۵۰۰ اضافه شده اخه چطور بااین همه گرونی انصاف خوب چیزیه
    • نادر US ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      14 0
      پاسخ
      مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت کی پرداخت میشه ما هرچی میریم جلو تورم ۱۰۰ قدم از ما جلوتره لطفا رسیدگی کنید .
    • بازنشسته IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      22 1
      پاسخ
      آقای رییس جمهور وزیر کار و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را بخواهید و رسیدگی کنید این چه وضعیتی است برای بازنشستگان کارگری ایجاد کردند ، متناسب سازی را که ناقص انجام دادند ، مزایا را امسال افزایش ندادند ، چرا باید افزایش مزایا شامل حال بازنشستگان کشوری و لشکری بشود ولی به بازنشستگان کارگری تعلق نگیرد ، این چه وضعیتی است درست کردید ، نه مجلس پاسخگوست ، نه دولت و نه دیوان عدالت
    • علی،فیروززاده IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      18 1
      پاسخ
      این حقوق کفاف داروهای.من نمیکنه با اجاره خونه،سنگین،چه،کنم، یه راهی شما بگید برم کجا چادر بزنم.من
    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      15 0
      پاسخ
      حقوق ما نزدیک شانزده میلیون بود. امسال شده نوزده و خرده‌ای. از کدوم افزایش شصت درصدی حرف می‌زدین و هی وعده می‌دادین؟
    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      10 2
      پاسخ
      چقدر شما وعده و وعید به ما بازنشسته ها می دین دیگه بسه چرا فکر مردم نیستین هر روز یه خبر الکی
    • حسین DE ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      5 0
      پاسخ
      شاید این از صدمین بار هم بیشتر شده که موضوع پرداخت عیدی وپاداش وعائله مندی رو مطرح میکنم .تامین اجتماعی نباید عیدی ،پاداش و عائله مندی رو با مقدار پرداخت سنوات محاسبه کنه بلکه فقط حقوق باید با مقدار سنوات پرداخت بیمه محاسبه شود.عیدی ،پاداش ،وعائله مندی باید به همه عزیزان مستمری بگیر وبازنشستگان به یک اندازه پرداخت بشه ،ولی حقوق ماهانه رو با مقدار سنوات پرداخت محاسبه کنند.
    • سوده IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      15 0
      پاسخ
      چراانقد همه جا جارزدین60درصد یا45درصداضافه میشه کوپس؟ چرادقیقا نگفتین به حقوق پایه اضافه میشه نه میزان دریافتی
      • حسین IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        0 5
        عزیز من گفتن نداره قانون هست که به پایه اضافه میشود ربطی به کل دریافتی نداره به مزایا درصد تعلق نمیگیره
    • سوده IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      10 1
      پاسخ
      چرا با جزییات نگفتین که به میزان حقوق پایه اضافه میشه نه میزان دریافتی ماهانه.تازه انقدتبلیغ کردین وهمه جاجارزدین آدم فکر میکرد مگر چقدر اضافه میشه که اینا انقدتبلیغ میکنن همه جاجارمیزنن اخرش فقط دو سه تومن اونم بااین همه تورم گرونی ماهانه
      • IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        2 0
        آخه اگه به مبلغ پایه هم اضافه می‌شد بازم بیشتر از این بود. فرض کنیم اصلا پایه حقوق ۱۰ تومن باشه، اون‌وقت باید شش تومن اضافه می‌شد. ولی نشده. اکثرا سه تومن یا یه کم بیشتر و کمتر اضافه شده. اصلا معلوم نیست چطوری حساب کردن که به این مبلغ رسیدن. سال‌های قبل موقعی که اولین حقوق دریافتی به مبلغ سال جدید رو واریز می‌کردن، دو تا پیامک میومد. یکیش برای همون مبلغ قبلی که به اندازه‌ی سال قبل بود، دومی هم برای میزان اضافه شده‌ی اون ماه. امسال کلا یه پیامک اومد تا هیچی شفاف نباشه
    • حسین DE ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      3 2
      پاسخ
      در مورد سه مقوله عیدی و پاداش و عائله مندی ،،، که خوانده بشه در دفعات قبل حداقل به این شکل بود .حالا اگه لطف کنید رویت بشه ممنون میشم.
    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      19 1
      پاسخ
      دیواری کوتاه ترازبازنشستگان تامین اجتماعی گیر نیاوردند.
    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      12 1
      پاسخ
      ما بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی باید ماه‌ها چشم به راه صدور حکم و پرداخت مابه‌التفاوت بمانیم؟ این داستان تلخ، هر سال تکرار می‌شود. سال گذشته، مابه‌التفاوت فروردین را پس از پنج ماه به حساب ما ریختند؛ پولی که در آن زمان، ارزش خود را به تمامی از دست داده بود و در برابر تورم افسارگسیخته، عملاً هیچ بود. حالا امسال نیز همان مسیر ناهموار را پیش گرفته‌اند. انگار نه انگار که ما نیز صاحبان حق هستیم.
    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      10 2
      پاسخ
      حق بیمه ای که ۳۰ سال پرداخت کردیم رو با منت و تاخیر پرداخت می کنید و فکر می کنید از جیب خودتان می پردازید .
    • احمد کریمی به بزرگی خدا من اجاره نشین هستم از هرکی US ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      8 1
      پاسخ
      از هر کسی که شده قرض گرفتم آخر زمانی که اجناس گران میشود کرایه خونه زیاد میشود الان من موندم با بدهی به مردم چکار کنم از کجا بیاورم آخر مگه ما بازنشستگان تامین اجتماعی بادیگر بازنشسته ها فرق داریم
    • مرتضی IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      10 1
      پاسخ
      چرا توی فیش حقوق نوشتید 20میلیون ولی 15تومن واریز کردید واقعا چجوری حساب کردین پارسال 13میگرفتم الان با 60درصد افزایش شده 15
    • حیدری IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      8 1
      پاسخ
      من ۲۱ملیون حقوق اسفند۱۴۰۴بوده الان حقوق خرداد واریز شده ۲۴ملیون بنظر شما حقوقم ۴۵درصد اضافه شده واقعا خجالت داره
    • ابوالفصل جعفریان IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      29 0
      پاسخ
      مادر من مستمری بگیر هست حقوقش 3 میلیون اضافه شده صاحبخونش 8 میلیون به کرایه خونش اضافه کرده و اجناس 100 درصد گرون شده
    • IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      11 0
      پاسخ
      سلام. این چه وضعه اضافه حقوقه سه تومن همش ماپر پیر من با اجاره نشینی چطور با هیجده تومن زندگی کنه چرا به دروغ گفتن ۶۰درصد۴۵درصد. این ده درصد به زور میشه. خدارو خوش نمیاد بازنشسته ها بیشترشون مستاجر هستن بیمارن. این پول و به کدوم دردی بزنند نون خشک بخورند
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      2 0
      پاسخ
      من الان رفتم موجودی گرفتم کلن۸۰۰هزارتومن تو کارت بوده 😐کسی نمیدونه علتش چیه
    • امیر IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      11 0
      پاسخ
      زمانی مابه التفاوت رو میدن که ارزشش آنقدر اومده باشه پایین که به هیچ دردی نمیخوره دقیقا مثل سال گذشته که مرداد ماه دادن. چجوری دلتون میاد انقدر درحق بازنشسته ها اجحاف کنید.شما دیگه کی هستین
    • محمد ناصرسهروردی IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      8 0
      پاسخ
      به خدا معلوم نیست چه برداشت‌هایی غیر قانونی از سازمان تامین اجتماعی انجام شده که وضعیت سازمان به این حال روز افتاده است
    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      25 0
      پاسخ
      چرامعوقات را واریز نکردید گفتین با حقوق خرداد،
    • امیدیان IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      11 1
      پاسخ
      نمیدونم تورم رو چجور حساب میکنین.بعد چجور اضافه حقوق رو .میگن ۶۰ درصد بعد بیست در صد اضافه میکنن .ما با این تورم چجور زندگی کنیم
    • IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      6 0
      پاسخ
      با درود چرا بعد از سه ماه با این گرانی غیر قابل تحمل نباید افزایش حقوق بازنشستگان واریز گردد .مگر دولت پول آب و برق و تلفن و گاز و....را تحمل می‌کند سه ماه پرداخت به تعویق افتاد .تمامی پرداخت ها هم افزایش داشته و هم سر موقع باید پرداخت شود .آیا فکر کردید از کجا ؟مگر ما جز حقوق دریافتی دیگری داریم مگر پول چاپ میکنیم که قبوض را به موقع بدهیم پول کرایه ماشین و ویزیت پزشک و سونوگرافی وکرایه خانه و...........همه چیز با افزایش از کجا بپردازم .جانم این مدل پرداخت حقوق اصلا درست نیست
    • IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      5 0
      پاسخ
      اگه این همه سال که بیمه میدادیم داده بودیم طلا گرفته بودیم الان خیلی بهتر بود برامون با این چندر غاز چیکار کنیم
    • رضی زاده IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      5 0
      پاسخ
      من مستمری بگیر تامین اجتماعی هستم اینهمه سال از حقوق من حداقل بگیر دولت خدمتگراز بخش قابل توجهیش رو از کارفرما گرفت با وعده تامین من در دوره بازنشستگی واقعا تامین این بود هنوز ۳ روز از ماه نمیگذره که کل دریافتیمون اینقدرکه ناچیزه تموم میشه الآنم که سی خرداده هنوز چیزی واریز نشده مشکل بانک‌ها هم‌که حالا اضافه شد خدا وکیلی با این تورم صدو پنجاه درصدی که تو اکثر کالاها داریم با مغز استخون حس میکنیم رو چطوری با این دوزاری که گذاشتید رو حقوق و هنوز هم نیومده چطور میشه جواب دادتوجهنمیم
    • IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      6 2
      پاسخ
      خبرگزاری محترم مهر میشه خواهشا از مسوول مربوطه بخواهید پاسخگو باشند.. البته پاسخی منطقی! نه گمراه کننده. این ملت امیدشون برای حق طلبی به رسانه‌های متعهده.. کجا باید اعتراضشون رو به گوش مسوولین برسونن. خواهشا پیگیری کنید.
    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      9 0
      پاسخ
      این چه وضعشه.هیشکی به فکر ما بیچاره ها نیست .جونمون به لبمون رسید.یه فکری بکنید تو رو قرآن
    • حسن IR ۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      6 1
      پاسخ
      سلام بعدازعمری زحمت و تلاش وگذاشتن عمرخودرابرای خدمت صادقانه این بی‌عدالتی است بااین تورم وگرانی ها همان پولی که در طول جوانی برای این روزها از خودمان گرفتن اینجوری بخواهندواریزکند
    • ایرانیم IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      8 0
      پاسخ
      من یک ایثار گرم در دفاع مقدس برای سر افزاری ایران عزیزم با دشمن جنگیدم ودر چرخه اقتصاد کشور به عنوان یک کارگر زحمت کشیدم به امید اینکه در باز نشستگی در کنارم خانواده ام در آسایش زندگی کنم ولی همه زحماتم پوچ شد مشکلات اقتصادی و حقوق ناچیز ی که دریافت میکنم فقط برای ده روز از ماه میشه همیشه شرمنده خانواده ام سه ماه از سال جدید میگذره و فقط وعده افزایش حقوق میدن با وجود سه ماه از سال جدید فقط افزایش خرداد ماه رو دادند و البته دریافتی خرداد ماه از حکم افزایش سال جدید کمتره واقعا خجالت نمی‌کشید
    • محمد IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      10 0
      پاسخ
      سلام خدایش خجالت نمیکشید اینقد گفتید اضافه حقوق ۳ تومن پولیه خجالت اوره
    • مریم زلفی IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      9 0
      پاسخ
      چراهنوزحقوق من واریزنشده؟
    • ناشناس IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      9 1
      پاسخ
      مسخره بازی درآوردن بخدا برای مادرم ۲۸۰۰اضافه شده واقعا انصافه الان با این پول چیکارکنه
    • حسین IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      8 0
      پاسخ
      امسال نیز مانند سال گذشته مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی فروردین و اردیبهشت ماه بعد6ماه که ارزش ریالی آن 50درصد کاهش پیدا می‌کند پرداخت می شود این عدالت نیست
    • قدری احمدی IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      8 2
      پاسخ
      لطفاً حق عائله مندی و حق خریدو برای بازماندگان لحاظ کنید
      • زهره IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        1 0
        چرا حقوق ما واریز نمیشه واقعا چرا
    • IR ۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      11 0
      پاسخ
      والا این چه وضعشه ۳ تومن اضافه حقوق کردین با این گرونی والا خجالت آوره
    • مریم IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      11 0
      پاسخ
      سلام چندماهه دارن جلسه میگیرن برای افزایش حقوق الان من که حداقل بگیرم فقط 3و نیم اضافه شد و الان کل حقوقی که میگیرم 18 میلیون هست، مگه قرار نبود حداقل به 20 میلیون برسه؟ با این گرونی این حقوق کفاف میده؟
    • مهدیه IR ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      15 0
      پاسخ
      سلام خدمت مسولین عزیز،شماخودتون روجای ما مستمربگیرا بزارین دوتا بچه تواین شرایط گرونی ۲۰میلیون به چه دردی میخوره؟؟؟
      • یلان ملکشاهی IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        2 0
        بازم خوش بحالتون من با شش نفر ماهی ۱۳تومان میدن
      • ب ن IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        3 0
        سلام.چرا حقوق بنده روواریز نمیکنید
    • بهروز IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      2 0
      پاسخ
      چرا حقوق ها 20درصد اضافه شده پس اینها می گفتند 45 درصد حقوق ما 14/500/000 توان بوده شده 18/000/000میلیون 45 درصد رو چطوری حساب کردن
    • IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      1 0
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      باسلام چراحقوق خردادماه بازنشستگان انقدرکم هست آخه یه بازنشسته بااین همه هزینه مخارج زندگی چطورمیتونه زندگی کنه .
    • Parto IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      5 0
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      از حقوق من هفت ملیون کم شده دلیلش رو نمیدونم راهنمایی بفرمایید کجا مراجعه کنم مستمری بگیر هستم
    • حسین روح زاده IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      2 1
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      واقعا برای خودم متاسفم.؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
    • علی IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      2 0
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      دولت در حق ما خواب مانده دوماه معوقات کشک
    • IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      3 0
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      واریزها قطع شده. حرف ر قرار بود واریز شده باشه اما نشده
    • حسینی IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      4 0
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      سلام....مگه قرار نبود حداقل۴۵درصد حقوق افزایش پیدا کنه...الان 18/700شده22/400...🤦‍♀️ فقط یه نفر بیاد بگه 3/700پوله،که اضافه کردن...به خدا کم آوردیم، مدیون این مردمید
    • پیروی IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      7 0
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      سلام منم مستمری،بگیرهمسرمم بادوتا بچه بیست میلیون شده واقعا این رسمش،نیست مامستمری بگیرها تنها بزاریدخودتون بچه دارید نکنیداین کارها روخدا خوشش،نمیاد باسه تومن که اضافه کردید تورم چی،کنم این پول پول ده کیلوبرنج یه روغنه
    • ایلناز IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      11 0
      پاسخ
      سلام ،چرا با آبروی بازنشستگان بازی می‌کنید ؟ انصاف نیست سه ماه در طول جنگ و زیر سایه جنگ همه هزینه ها و پرداختی ها چند برابر شده و هزینه هایی به خانواده ها تحمیل شده که بازنشسته ها با حقوق دریافتی به میزان سال قبل باید بپردازند ، توی بوق و کرنا کردید ۶۵ درصد افزایش درحالیکه سه میلیون تومان اضافه شده ، واقعا انصاف نیست
    • رضاابراهیمی IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      4 0
      پاسخ
      چرا حقوق خرداد ناقص پرداخت شده رسیدگی کنید
    • پیمان IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      5 0
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      جمعش کنید بابا چندرغاز بااین تورم میخواهید اضافه کنید فروردین اردیهبشت نیست
    • IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      3 0
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      خدا وکیلی ،،،،فقط پول نان اضافه شده ،،،،با حقوقی ده میلیون تومان بنده فقط با ماست و نون میشه زندگی کرد ،،سی سال با بزرگترین ماشین راه سازی ایران کار کردم ،،،عاقبت حقوق راننده سنگین
    • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      2 0
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      من که حداقل بگیرهستم حتی چهل درصد هم اضافه نشده این همه تبلیغ براچیه شانزده وسیصد بودم حالا شده بیست ویک شما حساب کنید
    • حسن تقیلو IR ۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      2 0
      پاسخ
      سلام حقوق من سال پیش 19.2 بود با سه حق اولاد .الان خرداد 24 .7 شده خودم حداقل بگیر هستم .با این حساب حدودا 28.5 درصد اضافه شده .کسی میدونه چه چوریه
    • راضی IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      3 0
      پاسخ
      خودشون کشتن اینقد هوار کشیدن،نه چهل و‌پنج درصد و نه شصت درصد،حقوق سی و دو درصد اضافه شد،ما به التفاوت که خبری نیست،از اول سال شیر دو بار گرون شده اقایون فقط وعده میدن،با این حقوق چطوری زندگی کنیم
      • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
        3 0
        حتی ۳۲ درصد هم اضافه نشد. بیست درصد اضافه شد
    • لادن IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      4 0
      پاسخ
      جزو حداقل بگیران هستم ، پس اون ۶۰ درصد چی شد که قرار بود اضافه بشه ؟! حالا بعد از ۳ ماه فقط ۲ میلیون اضافه شده ! این یعنی با ۱۲ میلیون باید یک ماه رو زندگی کرد .
    • علیرضا IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      8 0
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      همش دروغ میگین دوماه حقوق قبل پرداخت کردین بازنشسته اززندگی عقب انداختین مابه تفاوت هم میزارین برج ۷یا۸میریزین حساب
    • نازک اختیاری IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      1 0
      پاسخ
      مگر قرار نبود ضریب افزایش حقوق با میزان حقوق بطور معکوس باشد تا کسانیکه حقوقشان پایینتر بوده به مقدار بیشتری افزایش را شاهد باشند،؟!
    • IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      3 0
      پاسخ
      برای مادر من که حکم دوبار تغییر کرد عدد کم شد تازه اون پول هم که واریز کردن از اون مبلغ کمتر بود معلوم نیست چه خبره
    • حسین IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      2 1
      پاسخ
      حقوق مادر و خواهر من به عنوان وراث که حداقل بگیرن کلا ۲۵ درصد اضافه شده!!
    • مستمری بگیر IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      6 0
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      چرا حق عائله مندی مستمری بگیران را قطع کردید به جای اینکه سرپرست نداره دراین شرایط اقتصادی کمک حالشون باشید ازشون کم میکنید
    • محسن بابایی IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      3 4
      پاسخ
      سلام دست شمادردنکنه پیگیر هستید مابازنشسته ها راه بجایی نداریم فقط مزاحم شما هستیم هر روز خبرهای شما روپیگیری میکنیم به امیدروزهای بهتر
    • F z IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      15 0
      پاسخ
      والا به ماهم که هنوز ندادن ولی اینجوری که میگن فقط دویاسه تومن اضافه بشه به چه دردمیخوره اون موقع حقوق به یه هفته نمیکشید الان بااین گرونی دوسه تومن اضافه هم که بدن به پنج روزم نمیکشه کاش فقط یه نفر از خودشون بااین حقوق فقط یک ماه میموند میفهمید مردم چه دردی میکشن به خدا چهار ساله گوشت گوسفند کلا از زندگیم حذف کردم نه میوه ای حتی برنج تایلندی استفاده میکنم بازم همش بدهی هامو باید بدم
    • ریتا IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      4 3
      پاسخ
      چرا همه ارگان ها از همون ماه اول اضافه را می‌گیرند ولی تأمین اجتماعی باید همیشه با تاخیر ومنت آیا کی دریافت کنه؟
    • ابوالفضل باقری IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      2 0
      پاسخ
      چرا پس هنو واریز نشده
    • IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      4 0
      پاسخ
      همش 6تومن اضافه شده من با این مبلغ چیکار کنم گوشت بخرم برنج بخرم کرایه بدم خرج پوشاک بچه بدم
    • ارجعلی ازادی IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      1 0
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      خرداد هم کامل دادند به نظر انها به نظر ما ۳ تومن کمتر است اگه معوقات داده نشود بد هی های بعد عید و خسارت جنگ از کجا باید تامین شود
    • نصیبه IR ۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      2 0
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      سلام چرا با اینکه فامیلی من با الف شروع میشه حقوق من واریز نشده بانک ملی هستم
    • اشرف IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      6 1
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      واقعا که هنر کردند ۳تومان اضافه کردند همش ادعا دروغ که ۴۵ درصد ۶۰درصد کجا بوده مسخره خودشون کردند با این واریزی و گرونی ما چه بکنیم
    • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      3 0
      پاسخ
      سلام من نفهمیدم چه جوری حساب کردین ۶۰ درصد کجا رفت یکسال وعده دادین این شد من پارسال ۱۴ و۴۰۰ حقوقم بود امسال ۴ تومن اضافه کردین همین بود ولی بعضیها هم مثل من حقوقشون بود ولی این ماه۵ الی ۶ میلیون بهشون اضافه شدد چطوری حساب کردین ما که گیج شدیم چرا تفاوتها اینجوری ۶۰ درصد کجا رفت همسان سازی تون کجا رفت متناسب سازی
    • ایمان IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      0 1
      پاسخ
      سلام الان کسی میدونه حقوق برای کسی که تازه بازنشسته شده چقده پارسال 3میلیون دادن برج 12 امسال چقده
    • مهدی احمدی IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      32 0
      پاسخ
      چرا سازمان فیش حقوق را در سامانه نمی‌گذارد اردیبهشت رو هم نذاشته

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