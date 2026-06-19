سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوالی ظهر روز گذشته در پی تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اینکه یک جوان ۲۱ ساله با رفتن بر روی سیم برق فشار قوی قصد خود کشی دارد بلافاصله رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر به همراه ماموران کلانتری ۱۶ و نیروهای آتش نشانی در محل حضور یافتند.

وی افزود: در این هنگام یکی از مأموران کلانتری از تیر چراغ برق بالا رفته و با استفاده از تکنیک‌های روانشناسی با فرد مذکور صحبت کرده که نهایتا این جوان از اقدام خود منصرف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با بیان اینکه اقدام مامور پلیس در نجات جان جوان با تشویق و تحسین شهروندان همراه بود اظهار داشت: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد این فرد بر اثر بروز مشکلات روحی و سابقه افسردگی دست به این اقدام زده است.

وی از خانواده ها خواست بیشتر مراقب فرزندان خود باشند و پیش از بروز چنین حوادثی نسبت به حل مشکلات روحی و عاطفی آنان اقدام لازم بعمل آورند.