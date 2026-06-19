شیرخوارگان حسینی در گیلان؛ مادران با کودکان خود به سوگ نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور، صبح جمعه در نخستین جمعه از ماه محرم در نقاط مختلف استان گیلان برگزار شد.

این مراسم در رشت در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) و مهدیه با حضور پرشور عزاداران حسینی به یاد حضرت علی اصغر(ع) برگزار شد.

همچنین در سایر شهرهای استان گیلان نیز مادران و نوزادان با حضور در مساجد و مصلی‌ها، این آیین معنوی را برپا کردند.

هر ساله همایش شیرخوارگان حسینی با حضور مادران و نوزادان در مساجد و مصلی‌های شهرهای مختلف این استان برگزار می‌شود تا عزاداران با حضور خود در این همایش، یاد و خاطره شهدای واقعه عاشورا را زنده نگه داشته و مظلومیت اهل بیت(ع) را بار دیگر به جهانیان عرضه دارند.

در این مراسم، زنان و مادران زیادی به همراه کودکان شیرخواره خود حضور یافتند و به یاد مظلومیت حضرت علی‌اصغر(ع)، طفل شش‌ماهه امام حسین(ع)، نواهای لالایی سر دادند و با چشمانی اشکبار، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت به نمایش گذاشتند.

مراسم شیرخوارگان حسینی یکی از آیین‌های پرمخاطب در ایام محرم است که هر ساله با استقبال بی‌نظیر مادران و نوزادان همراه بوده و پیام‌آور مظلومیت و مقاومت مکتب عاشورا است.