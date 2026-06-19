https://mehrnews.com/x3cnkp ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ کد مطلب 6865212 استانها گیلان استانها گیلان ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ اقامه نماز استغاثه در تجمع شبانه مردم رشت رشت- در صد و یازدهمین شب تجمعات، مردم رشت برای سلامتی امام زمان(عج) به نماز استغاثه ایستادند. دریافت 6 MB فیلم: زهرا پرنیا کد مطلب 6865212 کپی شد مطالب مرتبط محرم؛ میدان تجلی وحدت ملی و حماسهآفرینی بچههای مسجد قرار شبانه رشتی ها در میدان به شب صد و یازدهم رسید بام ایران سیاهپوش محرم شد؛ روایت «بعثت» و «فتح» در محافل حسینی کتاب «بعثت امت» تئوری و تفسیر حال کنونی مردم ایران است شیرخوارگان حسینی در گیلان؛ مادران با کودکان خود به سوگ نشستند عزاداری محرم در هیات ثارالله رشت میدان شهدای ذهاب رشت؛ میعادگاه عاشقان حسینی در چهارمین شب محرم برچسبها استغاثه تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب رشت
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