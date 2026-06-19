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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

اقامه نماز استغاثه در تجمع شبانه مردم رشت

اقامه نماز استغاثه در تجمع شبانه مردم رشت

رشت- در صد و یازدهمین شب تجمعات، مردم رشت برای سلامتی امام زمان(عج) به نماز استغاثه ایستادند.

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فیلم: زهرا پرنیا

کد مطلب 6865212

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