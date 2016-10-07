مراسم شیرخوارگان حسینی در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شیرخوارگان حسینی پیش از ظهر جمعه همزمان با سراسر کشور در نخستین جمعه از ماه محرم در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

این مراسم در شهرکرد در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد با حضور پرشور عزادران حسینی برگزار شد.

در بروجن نیز مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی بزرگ این شهر برگزار شد.

هر ساله همایش شیرخوارگان حسینی با حضور مادران و نوزادان در مساجد و مصلی های شهرهای مختلف این استان برگزار می شود تا عزاداران با حضور خود در این همایش یاد و خاطره شهدای واقعه عاشورا را زنده نگه داشته و مظلومیت اهل بیت(ع) را بار دیگر به جهانیان عرضه دارند.

در این مراسم زنان و مادران زیادی به همراه کودکان شیرخواره خود حضور یافتند و به یاد مظلومیت حضرت علی اصغر (ع) طفل شش ماهه امام حسین (ع) نوای لالایی سر دادند.