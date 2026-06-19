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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

کشتی آزاد جام تختی - کرمان؛

اولین دوئل به سود حسن یزدانی/ آذرپیرا مغلوب شد

اولین دوئل به سود حسن یزدانی/ آذرپیرا مغلوب شد

حسن یزدانی در اولین مسابقه انتخابی وزن ۹۷ کیلوگرم در جام تختی موفق به شکست امیرعلی آذرپیرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز مسابقات جام تختی کشتی آزاد، در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا و حسن یزدانی برای کسب دوبنده تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی قزاقستان به مصاف هم رفتند که یزدانی با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز میدان شد و کار به مسابقه دوم کشیده شد.

امیرعلی آذرپیرا به واسطه مدال برنز جهانی طبق چرخه انتخابی تیم ملی به یک پیروزی نیاز داشت، اما پس از اینکه مشخص شد در انتخابی باید به مصاف حسن یزدانی اسطوره کشتی آزاد ایران برود، پذیرفت که هر دو کشتی‌گیر برای تصاحب دوبنده تیم ملی به دو پیروزی نیاز داشته باشند.

کد مطلب 6864628
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      3 7
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      حسن اقا فقط هل میده
      • محمدرضا IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
        8 0
        اگه کسی امیر علی آذر پیرارو بتونه با هل دادن از تشک بندازه بیرون خیلی شاهکاره..
    • امیرعلی IN ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      3 1
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      جانم شیرشاه❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
    • امیر IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
      0 0
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      پهلوون حسن با هتتریک 3 سر و 5 تا هل پیروز شد. خدا کنه با همین فنون بشه مدال المپیک هم گرفت.

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