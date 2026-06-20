واکنش اتحادیه جهانی به بازگشت یزدانی/خیز قهرمان ایران برای مدال هشتم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن یزادانی در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد وزن 97 کیلوگرم با غلبه بر امیرعلی آذرپیرا صاحب دوبنده این تیم و این وزن برای شرکت در مسابقات جهانی قزاقستان شد.

اتحادیه جهانی کشتی در مطلبی به این مبارزه و نتیجه آن پرداخته و تاکید کرده که حسن یزدانی در آستانه کسب هشتمین مدال جهانی خود قرار گرفته است. مطلب اتحادیه جهانی کشتی به این شرح است:

حسن یزدانی که نخستین حضور خود در مسابقات جهانی را در سال ۲۰۱۵ و در وزن ۷۰ کیلوگرم تجربه کرده بود، حالا ۱۱ سال بعد قرار است هشتمین حضورش در رقابت‌های جهانی را این بار در وزن ۹۷ کیلوگرم تجربه کند. یزدانی، قهرمان سه دوره جهان، روز جمعه با شکست امیرعلی آذرپیرا نایب‌قهرمان جهان، در دو مبارزه متوالی توانست جایگاه خود را در ترکیب تیم ملی ایران برای مسابقات جهانی ۲۰۲۶ تثبیت کند. آذرپیرا به دلیل کسب مدال جهانی در سال گذشته تنها به یک پیروزی نیاز داشت تا دوباره ملی‌پوش شود اما یزدانی با دو پیروزی پیاپی ۴ بر ۲ و ۵ بر ۳ تمام امیدهای او را از بین برد.

طبق چرخه انتخابی فدراسیون کشتی ایران، مدال‌آوران جهانی برای حفظ جایگاه خود تنها به یک پیروزی نیاز دارند، در حالی که حریف آنها باید در دو مسابقه متوالی به برتری برسد تا صاحب دوبنده تیم ملی شود. در مسابقه نخست، یزدانی با سه بار بیرون راندن حریف از تشک و کسب یک امتیاز اخطار کم‌کاری، چهار امتیاز به دست آورد. آذرپیرا تنها موفق به اجرای یک خاک شد و نتوانست امتیازات لازم برای جبران فاصله را کسب کند.

حدود یک ساعت بعد، دو کشتی‌گیر برای مبارزه دوم به روی تشک بازگشتند. آذرپیرا که تنها به یک برد نیاز داشت، در وقت دوم با نتیجه ۳-۳ و به دلیل امتیاز درشت‌تر از یزدانی پیش افتاده بود. یزدانی ابتدا ۳ بر صفر جلو افتاد، اما آذرپیرا با یک خاک و یک امتیاز بیرون کردن حریف از تشک نتیجه را جبران کرد و از لحاظ معیار فنی برتری یافت. در دقیقه پایانی، آذرپیرا با فشار زیاد یزدانی را به سمت لبه تشک برد و به نظر می‌رسید امتیاز خروج از تشک را گرفته است، اما یزدانی با چرخش به داخل تشک، یک خاک ارزشمند گرفت و ۵ بر ۳ پیش افتاد.

آذرپیرا که از این تصمیم شوکه شده بود، اعتراض کرد اما دیگر فرصتی برای درخواست بازبینی نداشت زیرا در وقت نخست چلنج خود را از دست داده بود. یزدانی با اتکا به تجربه بالای خود توانست برتری دو امتیازی‌اش را تا پایان حفظ کند و پس از سه سال بار دیگر جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد. این کشتی‌گیر ۳۱ ساله در تمام دوره‌هایی که در مسابقات جهانی شرکت کرده موفق به کسب مدال شده و اکنون در پی هشتمین مدال جهانی خود است.

او در سال ۲۰۱۵ در وزن ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره رسید، سپس در وزن ۸۶ کیلوگرم در سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ قهرمان جهان شد و در سال ۲۰۱۸ نیز مدال برنز گرفت. یزدانی در مسابقات جهانی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نیز به مدال نقره دست یافت و در هر دو فینال مغلوب تیلور شد.

البته این نخستین حضور یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم نیست. او در مسابقات رنکینگ زاگرب در ماه فوریه در این وزن کشتی گرفت و تا فینال پیش رفت، اما در دیدار پایانی برابر بوچانان با نتیجه ۱۳ بر ۳ شکست خورد. اکنون چالش بعدی یزدانی کسب مدال در مسابقات جهانی است که از ۲۴ اکتبر تا اول نوامبر در قزاقستان برگزار خواهد شد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم احتمالاً چهره‌های سرشناسی همچون اسنایدر قهرمان جهان، تاج‌الدینوف قهرمان المپیک پاریس و دارنده مدال برنز جهان و همچنین آرش یوشیدا مدال‌آور برنز جهان حضور خواهند داشت. همچنین عبدالرشید سعدالله‌یف در صورت راهیابی به تیم ملی روسیه، یکی از مدعیان اصلی خواهد بود. گیوی ماتچاراشویلی (گرجستان) دارنده مدال نقره المپیک و ریزابک آیتموخان (قزاقستان) قهرمان سابق جهان نیز رقیب یزدانی خواهند بود.