دوئل سخت یزدانی با مدعیان داخلی و خارجی/ آغاز چالش بزرگ در ۹۷ کیلوگرم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن یزدانی پس از دوری دو ساله در رنکینگ کرواسی در وزن جدید به میدان رفت و به مدال نقره رسید. یزدانی که دو بار کتف خود را به دست تیغ جراحان سپرده بود در شرایطی دوباره به تشک کشتی بازگشت که به دو وزن بالاتر آمده بود. او در مرحله فینال تورنمنت کرواسی مقابل استفن بوچانان امریکایی که کشتی‌گیر گمنامی است با نتیجه با اختلاف ۱۰ امتیاز شکست خورد و به مدال نقره رسید.

حالا پس از قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی آسیا، پژمان درستکار آزادکاران را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. البته امیرعلی آذرپیرا در مسابقات قهرمانی آسیا مقابل آرش یوشیدا کشتی‌گیر ژاپنی و ایرانی در مرحله فینال شکست خورد و به مدال نقره رسید. اما حالا در دور جدید تمرینات تیم ملی کشتی آزاد، امیرعلی آذرپیرا و حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم به اردوی تیم ملی دعوت شدند، البته با توجه به اینکه کادر فنی قصد دارد در اوزان ۷۴، ۹۲ و ۹۷ انتخابی برگزار کند تا یک نفر از این دو به مسابقات جهانی و دیگری به بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام شوند، بنابراین حضور این دو کشتی‌گیر(امیرعلی آذرپیرا و حسن یزدانی) در اردوی تیم ملی اختیاری خواهد بود.

وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد همیشه یکی از جذاب‌ترین اوزان در رقابت‌های جهانی و قاره‌ای بوده است؛ وزنی که سال‌ها رقابت در آن به تقابل سنتی کایل اسنایدر آمریکایی و عبدالرشید سعداله‌یف گره خورده بود، اما حالا با ورود چهره‌های جوانی مانند امیرعلی آذرپیرا، آرش یوشیدا و احمد تاج‌الدینوف و حالا حسن یزدانی شکل تازه‌ای به خود گرفته است.

در گذشته همه نگاه‌ها به فینال احتمالی اسنایدر و سعداله‌یف دوخته می‌شد، اما در المپیک پاریس معادلات این وزن کاملا تغییر کرد و احمد تاج‌الدینوف، کشتی‌گیر بحرینی با اصالت روسی، با کسب مدال طلا خود را به‌عنوان پدیده‌ای جدید معرفی کرد. البته تاج‌الدینوف در مسابقات اخیر نتوانست روند موفقیت‌های خود را ادامه دهد و در همین مسابقات قهرمانی آسیا مقابل آرش یوشیدا مغلوب و به مدال برنز رسید.

عبدالرشید سعدالله‌یف کشتی‌گیر آزادکار روسیه در مسابقات قهرمانی ۲۰۲۶ اروپا «باتیربک تساکولوف» از اسلواکی را شکست داد و اولین مدال خود در مسابقات قهرمانی اروپا پس از سال ۲۰۲۰ را به دست آورد. او به گفته خودش پس از ۶ سال به این مدال رسیده و برای رسیدن به این مدال شور و شوق زیادی داشته است. او حالا انگیزه زیادی برای قهرمانی در جهان دارد و با اعلام سرمربی‌اش او همه حریفان خود را در مسابقات جهانی شکست خواهد داد.

این در حالی است که حسن یزدانی قهرمان سابق جهان و المپیک پس از جراحی کتفش تغییر وزن داده و باید خود را برای رویارویی با تانک روس و دیگر مدعیان وزن ۹۷ کیلوگرم آماده کند. امسال وزن ۹۷ کیلوگرم در مسابقات جهانی یکی از پرچالش‌ترین اوزان‌ است چرا که چندین چهره شاخص در مسابقات جهانی روی تشک می‌روند. سعدالله‌یف روس، احمد تاج‌الدینوف قهرمان المپیک از بحرین، کایل اسنایدر قهرمان المپیک از آمریکا، امیرعلی آذرپیرا و آرش یوشیدا از ژاپن مدعیانی هستند احتمالا در این مسابقه حضور خواهند داشت. حسن یزدانی قهرمان سابق المپیک و جهان در صورتی که جواز حضور در مسابقات جهانی را در انتخابی وزن ۹۷ کیلوگرم به دست بیاورد باید با مدعیان این وزن کشتی بگیرد.

البته یزدانی در وزن جدید خود یک رقیب جدی داخلی یعنی امیرعلی‌آذرپیرا دارنده مدال برنز المپیک ۲۰۲۴ و نایب قهرمان ۲۰۲۵ جهان را پیش رو دارد و در یک مسابقه انتخابی باید به مصاف او برود تا در نهایت با تصمیم کادر فنی و نتیجه انتخابی تیم ملی یکی از این دو نفر به بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی اعزام شود. با توجه به اینکه یزدانی به تازگی در این وزن آمده قطعا مصاف او با حریف داخلی و همچنین مدعیان خارجی او را در یکی از پرچالش‌ترین دوران ورزشی خود قرار خواهد داد.