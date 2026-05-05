به گزارش خبرنگار مهر، بعد از حضور تیم‌های ملی آزاد و فرنگی در مسابقات قهرمانی آسیا، مرحله بعدی چرخه انتخابی سال ۲۰۲۶ در تقویم، جام تختی تعریف شده بود.مسابقه‌ای که انتخابی آن قرار بود در فروردین ماه و مسابقات آن در خردادماه برگزار شود اما به دلیل شرایط خاص کشور پس از حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکایی به خاک ایران برنامه‌ریزی‌ها را برای این دو مسابقه تحت‌الشعاع قرار داد. در نهایت روز گذشته با اعلام رئیس سازمان لیگ کشتی قرار بر این شد که مسابقات جام تختی از ۲۷ تا ۲۹ خردادماه برگزار شود. مسابقه‌ای که قرار است تکلیف سه وزن تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی در آن مشخص شود.

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد پس از مسابقات قهرمانی کشور، دو تورنمنت رنکینگ کرواسی و آلبانی و همچنین مسابقات قهرمانی آسیا تا حدودی مشخص شده است، براساس چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در وزن ۵۷ کیلوگرم میلاد والی زاده، در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمد نژاد جوان، در وزن ۶۵ کیلوگرم محمد نخودی، در وزن ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم هم به ترتیب کامران قاسمپور و امیرحسین زارع نمایندگان کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی بود.

اما تکلیف کشتی آزاد در سه وزن ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم برای مسابقات جهانی مشخص نشده است و قرار است در حاشیه جام تختی انتخابی این سه وزن مهم هم برگزار شود تا ترکیب شاگردان درستکار در ۱۰ وزن برای مسابقات جهانی مشخص شود.

نبرد ستاره‌ها در ۹۷ کیلوگرم

قطعا جذاب‌ترین وزن ۹۷ کیلوگرم است، جایی که امیرعلی آذرپیرا و حسن یزدانی رودروی هم قرار می‌گیرند. یزدانی بعد از المپیک پاریس این اولین بار است که می‌خواهد به دوبنده تیم ملی در وزن ۹۷ کیلوگرم برسد. در مقابل امیرعلی آذرپیرا با مدال جهانی و المپیک در چند سال اخیر خودش را به عنوان نفر اول این وزن معرفی کرده و حالا می‌خواهد این بار هم دوبنده تیم ملی را برای خودش نگه دارد. قطعا جذابیت این مسابقه بسیار زیاد است و یزدانی هم قصد دارد خودش را در این وزن جا بیندازد و شرایط حضورش را در چهارمین المپیک فراهم کند. البته یزدانی علاوه بر امیرعلی آذرپیرا که رقیب داخلی او محسوب می‌شود، در صورتی که به دوبنده تیم ملی برسد، مدعیان خارجی زیادی هم دارد که باید با آنها رقابت کند.

جدال تکراری یونس و امیرمحمد

انتخابی بعدی تیم ملی کشتی آزاد در وزن ۷۴ کیلوگرم است؛ جایی که امیرمحمد یزدانی و یونس امامی باید با یکدیگر سرشاخ شوند. در این چند سال اخیر این دو نفر با یکدیگر بسیار رقابت کردند که در اکثر مسابقات یونس امامی برنده میدان بوده است و این بار باید دید قرعه به نام چه کسی می‌افتد. یزدانی در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال برنز رسید و نشان داد هنوز مهره مطمئنی برای تیم ملی نیست و باید دید در انتخابی چه عملکردی خواهد داشت. البته در صورتی که یزدانی یا امامی به دوبنده تیم ملی برسند، مدعیان سرسختی دارند و کار برای مدال آوری آنها سخت خواهد بود.

انتخاب سخت برای کادر فنی

سومین و آخرین انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در وزن ۹۲ کیلوگرم است، جایی که امیرحسین فیروزپور و محمدمبین عظیمی دو مهره آماده وسرحال باید با یکدیگر سرشاخ شوند. مبین عظیمی در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال طلا رسید و قطعا برای کادر فنی سخت است که از بین این دو یک نفر را کنار بگذارد. فیروزپور در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ به مدال برنز رسید و باید دید در برابر مبین عظیمی که با مدال طلا آسیا انگیزه زیادی دارد چگونه کشتی خواهد گرفت و صاحب دوبنده تیم ملی چه کسی خواهد شد.