بلاتکلیفی کشتی آزاد در ۳ وزن برای جهانی/ نگاه یزدانی به بازیهای آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به عنوان قهرمانی رسید و پس از برگزاری مسابقات آسیایی تا حدودی ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران برای مسابقات جهانی مشخص شد. براساس چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در وزن ۵۷ کیلوگرم میلاد والی زاده، در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمد نژاد جوان، در وزن ۶۵ کیلوگرم محمد نخودی، در وزن ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم هم به ترتیب کامران قاسمپور و امیرحسین زارع نمایندگان کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی بود.

البته در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا خلیلی اگرچه در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال نقره رسید اما از نظر علی دبیر این نقره حکم طلا را داشت و به نظر می‌رسد با توجه به حمایت رئیس فدراسیون او هم در مسابقات جهانی نماینده کشتی آزاد ایران باشد.

حالا طبق چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و پس از مسابقات قهرمانی آسیا تکلیف سه وزن هنوز برای مسابقات جهانی مشخص نشده است، وزن ۹۲، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم سه وزنی است که هنوز بلاتکلیف است. در وزن ۷۴ در مسابقات قهرمانی آسیا امیرمحمد یزدانی عملکرد ضعیفی داشت و پس از باخت به حریفش به گروه بازنده‌ها راه پیدا کرد که در نهایت با شکست حریفش به مرحله رده‌بندی رسید و توانست به مدال برنز برسد. در این وزن یونس امامی هم رقیب یزدانی است و باید دید در نهایت طبق چرخه در نهایت قرعه به نام کدام کشتی‌گیر می‌افتد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم هم امیرحسین فیروزپور و مبین عظیمی دو مدعی این وزن هستند که در مسابقات قهرمانی آسیا عظیمی درخشید و به مدال طلا رسید. رقابت بین این دو نفر قطعا سخت خواهد شد چرا که طبق چرخه انتخابی تیم ملی امیرحسین فیروز پور به‌دلیل کسب مدال برنز قهرمانی جهان کرواسی، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد. بنابراین اولویت انتخاب ملی‌پوش این وزن برای مسابقات قهرمانی آسیا با رده سنی امید (زیر ۲۳ سال) است.در صورتی که قهرمان کشور از رده سنی امید باشد و دارای کارنامه روشن بین‌المللی باشد، وی به‌عنوان نماینده ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد. در غیر اینصورت امیر حسین فیروز پور نماینده ایران در مسابقات اسیایی خواهد بود. در صورتی که قهرمان کشور بزرگسال و بالاتر از رده سنی امید باشد، وی مجوز حضور در مرحله نهایی چرخه را داشته و موظف است در تورنمنت‌های بین‌المللی مورد نظر کادر فنی تیم ملی شرکت کند.نتایج این تورنمنت‌ها برای ادامه چرخه انتخابی تأثیرگذار خواهد بود

در وزن ۹۷ کیلوگرم هم رقابت بین امیرعلی آذرپیرا و حسن یزدانی است. آذرپیرا در مرحله فینال مسابقات قهرمانی آسیا به آرش یوشیدا باخت و به مدال نقره رسید. حسن یزدانی هم پس از افتخارات زیادی که در وزن ۸۶ کیلوگرم به دست آورد، پس از عمل جراحی کتف و دوری از میادین، بهمن ماه سال گذشته در وزن ۹۷ کیلوگرم به میدان رفت اما در مرحله فینال مقابل حریف گمنام آمریکایی خود شکست خورد و به مدال نقره رسید. بعد از شکست یزدانی در کرواسی از او خواسته شد که به یک وزن پایین‌تر برگردد. حتی چند روز پیش هم پژمان درستکار اعلام کرد که منتظر اعلام نظر یزدانی برای حضور در وزن ۹۲ یا ۹۷ کیلوگرم است اما یزدانی تصمیمی برای بازگشت به ۹۲ کیلوگرم ندارد و اصرار دارد که در وزن ۹۷ کیلوگرم بماند.

بدون شک شکست آذرپیرا در مرحله فینال مسابقات قهرمانی آسیا انگیزه حسن یزدانی را بیشتر کرده است، حالا با توجه به اینکه هر دو مدعی اصلی این وزن صاحب مدال نقره شده‌اند، طبق چرخه انتخابی، احتمالاً باید در جام تختی برابر هم قرار بگیرند. در صورت رویارویی مستقیم، ملاک انتخاب ملی‌پوش، کسب دو پیروزی از سه مسابقه خواهد بود. طبق چرخه، اگر امیرعلی آذرپیرا پیش از مصاف با حسن یزدانی در جام تختی شکست بخورد و یزدانی قهرمان شود، آذرپیرا فقط یک فرصت برای رقابت مستقیم با یزدانی خواهد داشت. اما اگر حسن یزدانی پیش از رویارویی با آذرپیرا شکست بخورد و آذرپیرا به قهرمانی جام تختی برسد، آذرپیرا مستقیماً ملی‌پوش وزن ۹۷ کیلوگرم ایران در مسابقات جهانی خواهد شد.

در حال حاضر برگزاری مسابقات انتخابی جام تختی و همچنین رقابت‌های جام تختی به دلیل شرایط خاص کشور پس از حمله رژیم صهیونی آمریکایی به خاک ایران بلاتکلیف است، اما با توجه به اینکه فاصله بین بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی کمتر از ۲۰ روز است به احتمال زیاد حسن یزدانی حتی اگر برای مسابقات جهانی انتخاب نشود دوبنده تیم ملی را در بازی‌های آسیایی ناگویا تن کند.