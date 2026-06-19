ترکیب تیم ملی کشتی آزاد نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در اوزان ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم در کرمان برگزار شد و با مشخص شدن نفرات برتر، ترکیب ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد.

پیش از این ملی پوشان اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم مشخص شده بودند.

در وزن ۷۴ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی، در ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور و در ۹۷ کیلوگرم حسن یزدانی ملی پوش شدند.

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: میلاد والی زاده

۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی

۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسمپور

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور

۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع

برای اولین بار در تاریخ کشتی آزاد، ۹ ملی‌پوش از استان مازندران در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد قرار گرفتند و تنها احمد جوان از استان خراسان است.