ترکیب تیم ملی کشتی آزاد نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در اوزان ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم در کرمان برگزار شد و با مشخص شدن نفرات برتر، ترکیب ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد.
پیش از این ملی پوشان اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۹، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم مشخص شده بودند.
در وزن ۷۴ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی، در ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور و در ۹۷ کیلوگرم حسن یزدانی ملی پوش شدند.
ترکیب تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: میلاد والی زاده
۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان
۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد
۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی
۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی
۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی
۸۶ کیلوگرم: کامران قاسمپور
۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور
۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی
۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع
برای اولین بار در تاریخ کشتی آزاد، ۹ ملیپوش از استان مازندران در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد قرار گرفتند و تنها احمد جوان از استان خراسان است.
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