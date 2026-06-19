خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: سنندج امروز میزبان صحنهای از ارادت و دلدادگی بود؛ جایی که نوزادان با لباسهای سبز و سفید، سربندهای مزین به نام حضرت علیاصغر(ع) و آغوش گرم مادران، در مهدیه این شهر گرد هم آمدند تا کوچکترین سربازان نهضت حسینی در آیینی معنوی معرفی شوند.
همایش شیرخوارگان حسینی به یاد حضرت علیاصغر(ع)، فرزند شیرخوار امام حسین(ع)، هر ساله همزمان با نقاط مختلف کشور برگزار میشود و مادران در این مراسم با نذر دعا و محبت، فرزندان خود را به یاد مظلومیت شهدای کربلا میآورند.
در این آئین مادران کردستانی با در آغوش گرفتن نوزادان خود، یاد حضرت علیاصغر(ع) را زنده کردند و با زمزمه دعا، آرزوی پرورش نسلی در مسیر اهلبیت(ع)، خدمت به مردم و تلاش برای سربلندی ایران اسلامی را به زبان آوردند.
روایت یک صبح حسینی در مهدیه سنندج
از نخستین ساعات آغاز مراسم، فضای مهدیه سنندج رنگ و بوی دیگری داشت؛ صدای نوحه و ذکر اهلبیت(ع) با زمزمههای آرام مادرانی همراه شده بود که کودکان خود را در آغوش گرفته و برای آینده آنان دعا میکردند.
مادران آمده بودند تا بگویند تربیت نسل آینده از همین روزهای نخست زندگی آغاز میشود؛ نسلی که قرار است با شناخت فرهنگ عاشورا، ارزشهای انسانی، اخلاق، مسئولیتپذیری و عشق به میهن رشد کند.
پارچههای سبز و سفید، چهرههای معصوم کودکان و اشکهایی که بیاختیار از چشمان مادران جاری میشد، تصویری از پیوند عاطفه مادری با ارادت دینی را رقم زده بود.
مادرانی که آرزوی سربازی امام حسین(ع) برای فرزندانشان دارند
یکی از مادران حاضر در این مراسم با اشاره به حضور فرزند خردسالش در همایش شیرخوارگان حسینی گفت: امروز فرزندم را آوردهام تا از همان کودکی با نام و راه امام حسین(ع) آشنا شود. آرزو دارم در آینده انسانی مؤمن، مسئول و دلسوز برای جامعه باشد.
وی ادامه داد: هر مادری آرزو دارد فرزندش عاقبتبهخیر شود. من هم دعا میکنم فرزندم در مسیر حق قدم بردارد، سرباز امام حسین(ع) و امام زمان(عج) باشد و هر جا که نیاز بود برای دفاع از ارزشها و خدمت به مردم تلاش کند.
مادر دیگری که نوزاد خود را در آغوش گرفته بود، گفت: حضرت علیاصغر(ع) نماد مظلومیت و پاکی است. حضور کودکان در این مراسم به ما یادآوری میکند که باید فرزندانمان را با محبت، ایمان و روحیه ایثار تربیت کنیم.
وی افزود: آرزوی من برای فرزندم این است که در آینده فردی مفید برای کشورش باشد؛ کسی که برای آبادانی وطن تلاش کند و نام نیکی از خود به جا بگذارد.
از گهوارههای کوچک تا آرزوهای بزرگ مادران
مراسم شیرخوارگان حسینی تنها یک آیین مذهبی نیست؛ بلکه روایتگر دغدغههای مادرانی است که آینده فرزندانشان را در گرو تربیت صحیح و آشنایی با ارزشهای اخلاقی و انسانی میدانند.
مراسم شیرخوارگان حسینی تنها یک آیین مذهبی نیست؛ بلکه روایتگر دغدغههای مادرانی است که آینده فرزندانشان را در گرو تربیت صحیح و آشنایی با ارزشهای اخلاقی و انسانی میدانندمادران حاضر در این مراسم معتقد بودند همانطور که حضرت علیاصغر(ع) در تاریخ کربلا به نماد مظلومیت تبدیل شد، کودکان امروز نیز میتوانند در آینده با انتخاب مسیر درست، نقش مؤثری در جامعه داشته باشند.
یکی از شرکتکنندگان با بیان اینکه حضور در این مراسم را نوعی عهد مادرانه میداند، اظهار کرد: ما امروز آمدهایم تا با امام حسین(ع) عهد کنیم که فرزندانمان را در مسیر خوبیها تربیت کنیم. امیدواریم آنها در آینده برای مردم و کشورشان منشأ خیر باشند.
آیینی برای انتقال فرهنگ عاشورا به نسلهای آینده
همایش شیرخوارگان حسینی در مهدیه سنندج با برنامههای مختلف از جمله مداحی، قرائت دعا، مرثیهسرایی و سخنرانی همراه بود. مادران در بخشهایی از مراسم با بالا بردن کودکان خود، به یاد حضرت علیاصغر(ع) به سوگ نشستند و برای سلامتی و عاقبتبهخیری فرزندانشان دعا کردند.
برگزاری این مراسم در سالهای اخیر به یکی از جلوههای مهم عزاداری محرم تبدیل شده است؛ آیینی که در آن کودکان، اگرچه سن و سالی برای شناخت واقعه عاشورا ندارند، اما حضورشان پیامآور ادامه مسیر فرهنگ حسینی در نسلهای آینده است.
دعای مادران برای آیندهای روشن
در گوشهای از مهدیه، مادری آرام در گوش فرزندش زمزمه میکرد و دیگری با نگاه به چهره کودک خود اشک میریخت. این لحظات نشان میداد که برای مادران، این مراسم فقط یادآوری یک واقعه تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای دعا کردن برای آینده فرزندان است.
یکی از مادران حاضر گفت: از خدا میخواهم فرزندم همیشه در راه درست حرکت کند، دلش برای مردم و سرزمینش بتپد و هر کاری که انجام میدهد باعث سربلندی خودش و کشورش شود.
وی اضافه کرد: مادران امروز دوست دارند فرزندانشان هم اهل ایمان باشند و هم در جامعه نقش سازنده داشته باشند.
همایش شیرخوارگان حسینی در مهدیه سنندج بار دیگر نشان داد که پیوند میان عشق مادری و فرهنگ عاشورا همچنان زنده است؛ پیوندی که در آن مادران با نذر دعا، فرزندان خود را به مسیر خیر، خدمت و مسئولیتپذیری دعوت میکنند.
در این آیین، گهوارههای کوچک کودکان، حامل آرزوهای بزرگی بود؛ آرزوی مادرانی که میخواهند فرزندانشان ادامهدهنده راه امام حسین(ع)، یاور امام زمان(عج) و تلاشگر برای ساختن آیندهای بهتر برای وطن باشند.
فریاد مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا و با حسین نیز در این مراسم طنین انداز شد و مداحان و سخنرانان نیز به مدیحهسرایی و سخنرانی پرداختند.
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