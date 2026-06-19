https://mehrnews.com/x3cn5s ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵ کد مطلب 6864627 استانها فارس استانها فارس ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵ مراسم شیرخوارگان حسینی در جهرم جهرم- در این ویدئو بخشی از مراسم شیرخوارگان حسینی در مصلی بزرگ شهر جهرم مشاهده کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6864627 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شیرخوارگان حسینی نماد جهانی شدن پیام عاشوراست اشکهای مادرانه در سوگ علیاصغر(ع)؛ نذر تربیت سربازان حسینی برای وطن برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در ۸۵۰ نقطه استان فارس اعلام برنامههای سوگواری دهه اول ماه محرم در حرم شاهچراغ(ع) همایش شیرخوارگان حسینی؛ صدای مظلومیت کودکان جبهه مقاومت همایش شیرخوارگان حسینی در سراسر گلستان برگزار شد گرگان میزبان همایش شیرخوارگان حسینی شد برچسبها شیرخوارگان حسینی جهرم ماه محرم و صفر
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