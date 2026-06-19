حسینی: اجتماع شیرخوارگان حسینی تجدید بیعت با راه سیدالشهدا(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید احمد حسینی در همایش شیرخوارگان حسینی که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به جایگاه ویژه حضرت علیاصغر(ع) در نهضت عاشورا اظهار کرد: اجتماع شیرخوارگان حسینی تنها یک گردهمایی آیینی نیست بلکه محفلی معنوی برای بازخوانی پیامهای ماندگار عاشورا و انتقال فرهنگ حقطلبی و شهادتخواهی به نسلهای آینده به شمار میرود.
وی افزود: اگرچه محور این مراسم یادبود کودکی ششماهه است اما همین کودک شیرخوار به یکی از برجستهترین نمادهای مظلومیت در تاریخ اسلام تبدیل شد و پیام او همچنان برای همه آزادگان و حقیقتجویان جهان زنده و الهامبخش است.
سخنران حرم بانوی کرامت با اشاره به منزلت واقعه کربلا گفت: حادثه عاشورا صرفاً یک رخداد تاریخی نیست بلکه عرصهای برای تجلی بلندترین مفاهیم الهی و انسانی است و کربلا جایگاهی دارد که به تعبیر بزرگان فاصلهای با عرش الهی ندارد.
وی ادامه داد: حضرت علیاصغر(ع) با لب تشنه در صحنه کربلا حضوری ماندگار یافت و یاد او تا امروز دلهای مشتاقان حقیقت را به سوی پیامهای ناب عاشورا رهنمون میسازد.
پیام حضرت علیاصغر(ع) تسلیم نشدن در برابر کفر است
حسینی با تأکید بر اینکه پیام کودک ششماهه سیدالشهدا(ع) پیام مقاومت و پایداری است، بیان کرد: حضرت علیاصغر(ع) در عین خردسالی به نماد ایستادگی در برابر جبهه باطل تبدیل شد و این پیام را به جهانیان رساند که در برابر ظلم و کفر نباید تسلیم شد.
وی خاطرنشان کرد: انتقال این فرهنگ و تربیت نسل آینده بر اساس ارزشهای عاشورایی از مهمترین مسئولیتهای والدین و مربیان است و باید کودکان و نوجوانان را با معارف دینی و آرمانهای اهلبیت(ع) آشنا کرد.
حسینی تصریح کرد: دشمنان همواره درصدد هستند تا نسل جوان را از مسیر صحیح منحرف کنند و از همین رو خانوادهها باید نسبت به تربیت فکری و اعتقادی فرزندان خود حساسیت و مراقبت بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به نقش فضای مجازی در زندگی امروز گفت: مسئولیت مادران تنها به دوران کودکی و شیرخوارگی فرزندان محدود نمیشود بلکه مرحله اصلی تربیت در سالهای بعدی زندگی شکل میگیرد؛ زمانی که فرزندان در معرض تأثیرپذیری از محیطهای مختلف از جمله فضای مجازی قرار میگیرند.
تربیت سربازان امام زمان(عج) مهمترین مأموریت خانوادههاست
سخنران حرم بانوی کرامت با بیان اینکه تربیت نسل مؤمن و متعهد نیازمند برنامهریزی مستمر خانوادهها است، اظهار کرد: مادران باید فرزندان خود را برای حرکت در مسیر قرآن، ایثار، فداکاری و خدمت به دین پرورش دهند تا زمینهساز ظهور و یاریگر حضرت ولیعصر(عج) باشند.
وی نقش بانوان در ترویج ارزشهای دینی را بیبدیل توصیف کرد و افزود: امروز در بسیاری از اجتماعات و حرکتهای مردمی در کشور، بانوان حضوری چشمگیر و اثرگذار دارند و در دعوت به حق و ترویج ارزشهای الهی نقشآفرینی میکنند.
حسینی ادامه داد: حضور گسترده مادران به همراه فرزندان در مراسم شیرخوارگان حسینی نشاندهنده پیوند عمیق نسل جدید با فرهنگ عاشورا است و این اجتماع در حقیقت تجدید عهدی با آرمانهای سیدالشهدا(ع) و حضرت علیاصغر(ع) محسوب میشود.
وی تأکید کرد: پیام این مراسم محدود به یک آیین عزاداری نیست بلکه اعلام وفاداری به راه اهلبیت(ع) و تأکید بر استمرار مسیر حقطلبی و مقاومت در برابر ظلم است.
حضرت علیاصغر(ع) بزرگترین درس عبودیت را به جهان آموخت
حسینی با اشاره به جایگاه حضرت علیاصغر(ع) در نهضت عاشورا گفت: این طفل شیرخوار با وجود آنکه کوچکترین سرباز کاروان حسینی بود، نقشی ماندگار در تبیین مظلومیت سیدالشهدا(ع) ایفا کرد.
وی افزود: شهادت حضرت علیاصغر(ع) سندی روشن بر اوج مظلومیت خاندان اهلبیت(ع) در روز عاشورا است و نام این کودک ششماهه برای همیشه در تاریخ اسلام به عنوان نماد مظلومیت و حقانیت جبهه حق باقی خواهد ماند.
سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: حضرت علیاصغر(ع) در کربلا بزرگترین درس بندگی، تسلیم در برابر اراده الهی و وفاداری به مسیر حق را به بشریت آموخت و یاد و نام او همچنان الهامبخش آزادگان جهان است.
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