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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

محفل شیرخوارگان حسینی در شیروان

محفل شیرخوارگان حسینی در شیروان

شیروان- همایش شیرخوارگان حسینی با حضور مادران عزادار شیروانی برگزار شد.

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کد مطلب 6864710

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