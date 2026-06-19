https://mehrnews.com/x3cn78 ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸ کد مطلب 6864710 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸ محفل شیرخوارگان حسینی در شیروان شیروان- همایش شیرخوارگان حسینی با حضور مادران عزادار شیروانی برگزار شد. دریافت 13 MB کد مطلب 6864710 کپی شد مطالب مرتبط حضور کودکان سراسر کشور در مراسم شیرخوارگان حسینی در حرم رضوی لالایی عاشورایی مادران ارومیه به یاد طفل شش ماهه دشت کربلا مادران فومنی در سوگ حضرت علیاصغر(ع) اشک ریختند شکوه همدلی در آئین شیرخوارگان حسینی از میناب تا کربلا برگزاری همایش«شیرخوارگان حسینی» در نهاوند حسینی: اجتماع شیرخوارگان حسینی تجدید بیعت با راه سیدالشهدا(ع) است محفل معنوی«شیرخوارگان حسینی» در همدان اجتماع باشکوه شیرخوارگان حسینی در مازندران برچسبها شیرخوارگان حسینی ماه محرم و صفر شیروان
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