شهریاری: متعهدان تفاهم با آمریکا باید پاسخگوی تعهدات خود باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم شهریاری در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند در نخستین جمعه ماه محرم، با تأکید بر اهمیت تقوای فردی و اجتماعی اظهار کرد: تقوای فردی به معنای مراقبت انسان مؤمن از رفتار و زندگی خویش است و تقوای اجتماعی نیز در حمایت از ارزش‌هایی معنا پیدا می‌کند که ثمره خون شهدا هستند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: امت پیامبر اسلام (ص) برترین امت‌ها معرفی شده‌اند، زیرا امر به معروف و نهی از منکر را سرلوحه زندگی خود قرار داده‌اند.

خطیب نماز جمعه بیرجند با اشاره به نام‌گذاری هفته نخست محرم به عنوان هفته امر به معروف و نهی از منکر، تصریح کرد: همه افراد جامعه باید نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشته باشند و در برابر سرنوشت دیگران بی‌تفاوت نباشند.

وی با بیان اینکه امام حسین (ع) هدف قیام عاشورا را احیای امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرده‌اند، گفت: تحقق تقوای اجتماعی بدون توجه جدی به این دو فریضه الهی امکان‌پذیر نیست.

حجت‌الاسلام شهریاری ادامه داد: اگر جامعه بر محور امر به معروف و نهی از منکر حرکت کند، مشمول عنایات الهی خواهد شد؛ چرا که دعوت به خیر یک وظیفه الهی است و اجرای این واجب شرعی نیازمند هماهنگی میان مردم و حاکمیت است.

وی خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر یک موضوع ولایی و حکومتی است و در این زمینه ستاد امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارد آموزش‌های لازم را برای اجرای صحیح این فریضه فراهم کند.

امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر اینکه اجرای امر به معروف و نهی از منکر باید همراه با حفظ عزت افراد و نظام اسلامی باشد، افزود: همگان موظف‌اند در این زمینه به مسئولیت خود عمل کنند و کوتاهی در این خصوص می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.

وی انجام امر به معروف و نهی از منکر را یاری دین خدا دانست و گفت: خداوند متعال نیز آمران به معروف و ناهیان از منکر را مورد نصرت و حمایت خود قرار خواهد داد.

حجت‌الاسلام شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام‌های نهضت عاشورا اظهار کرد: ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی از مهم‌ترین شعارهای قیام امام حسین (ع) بود و پیام «هیهات من‌الذله» این است که مسلمانان در برابر دشمنان خود هرگز تسلیم نشوند.

وی با بیان اینکه حفظ نظام اسلامی و ایستادگی در برابر دشمنان از بزرگ‌ترین معروف‌ها است، افزود: پیام شب گذشته مقام معظم رهبری درباره امضای تفاهم‌نامه با آمریکا، پیام مهم و راهگشایی بود و معظم‌له تأکید کردند که این تفاهم بر اساس تعهد رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.

حجت‌الاسلام شهریاری گفت: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب، حقوق ملت ایران و تعهدات کشور در قبال جبهه مقاومت باید مورد توجه جدی قرار گیرد و افرادی که در این زمینه متعهد شده‌اند، باید نسبت به تعهدات خود پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: ملت ایران همچون شهدا بر عهد و پیمان خود پایبند خواهد ماند و همانند گذشته با استقامت و پایداری در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی حرکت خواهد کرد و از این مسیر عقب‌نشینی نخواهد داشت.

امام جمعه موقت بیرجند در پایان اظهار کرد: نگاه خوش‌بینانه مطلق یا بدبینانه مطلق نسبت به مذاکره با آمریکا هر دو نادرست است و باید از هرگونه افراط و تفریط در این زمینه پرهیز شود.