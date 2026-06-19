به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثق ظهر جمعه در خطبه نماز عبادی سیاسی جمعه همدان با اشاره به ایام محرم و جایگاه اهل‌بیت(ع)، نمازگزاران را به تقوای الهی و حرکت در صراط مستقیم دعوت کرد و با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) که در منابع شیعه و اهل سنت نقل شده است، گفت: پیامبر(ص) فرمودند امام حسن(ع) و امام حسین(ع) امامان حق هستند چه قیام کنند و چه صلح کنند؛ این روایت نشان می‌دهد هر نوع عملکردی که از این دو امام بزرگوار صادر شود بر حق و مبتنی بر مصلحت اسلام است، حتی اگر در ظاهر متفاوت باشد.

وی افزود: امام حسن مجتبی(ع) در شرایطی با معاویه صلح کردند که جامعه اسلامی از همراهی لازم برای مقابله با دشمن برخوردار نبود و اگر جنگ ادامه می‌یافت ممکن بود اساس جریان شیعه از بین برود، به همین دلیل آن حضرت برای حفظ اصل اسلام و جامعه شیعی صلح را پذیرفتند؛ هرچند این تصمیم با اعتراض برخی از یاران ایشان مواجه شد.

امام جمعه همدان تصریح کرد: در آن زمان حتی برخی افراد به امام حسین(ع) پیشنهاد کردند که امامت را به دست بگیرند، اما امام حسین(ع) حامی و پشتیبان امام حسن(ع) بودند و در چارچوب همان پیمان صلح عمل کردند.

وی با بیان اینکه امام حسین(ع) تا زمان حیات معاویه علیه او قیام نکردند، گفت: پس از مرگ معاویه و با تغییر شرایط اجتماعی، امام حسین(ع) در برابر حکومت یزید قیام کردند؛ چراکه جامعه اسلامی به جایی رسیده بود که به حق عمل نمی‌شد و نسبت به باطل حساسیتی وجود نداشت.

نماینده ولی فقیه در استان همدان ادامه داد: در چنین شرایطی اگر امام حسین(ع) با یزید مصالحه می‌کردند، اساس اسلام از بین می‌رفت به همین دلیل قیام عاشورا برای حفظ دین، اقامه نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح امت اسلامی شکل گرفت.

وی تاکید کرد: گاهی صلح، اسلام را حفظ می‌کند و گاهی قیام و جهاد سبب بقای دین می‌شود، همان‌گونه که صلح امام حسن(ع) موجب حفظ شیعه شد و قیام امام حسین(ع) اسلام را زنده نگه داشت.

آیت‌الله شعبانی موثق با اشاره به اهمیت تبعیت از ولایت گفت: معیار در تصمیم‌گیری‌های جامعه اسلامی، مصلحت اسلام است و جامعه باید در مسیر ولایت حرکت کند چراکه امام حق براساس مصلحت اسلام تصمیم می‌گیرد و همراهی با این مسیر ضامن حفظ دین و جامعه اسلامی است.

وی در خطبه دوم با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، بر ضرورت رعایت اخلاق، تقوا و چارچوب‌های دینی در تحلیل‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی تاکید کرد و با اشاره به شرایط خاص فضای سیاسی کشور و طرح موضوع مذاکره در عرصه سیاسی، اظهار کرد: در چنین شرایطی همه دلسوزان کشور، سخنرانان، تحلیلگران، فعالان رسانه‌ای و افرادی که مخاطبان گسترده دارند باید بیش از پیش مراقب تقوا در سخن و موضع‌گیری‌های خود باشند.

امام جمعه همدان افزود: گاهی بهترین اقدام در برخی شرایط، سکوت و تامل برای درک صحیح حقیقت است تا پس از فهم دقیق موضوع، موضع‌گیری انجام شود.

وی با اشاره به پیام شب گذشته رهبر معظم انقلاب درباره موضوع مذاکرات گفت: نخستین نکته این است که پیام رهبری باید وحدت‌آفرین باشد و نباید با برداشت‌های شخصی آن را به میدان جدال، اختلاف و توهین به یکدیگر تبدیل کرد؛ چراکه این رفتارها برخلاف تقوا است.

آیت‌الله شعبانی موثق ادامه داد: ممکن است در جامعه اختلاف نظرهایی درباره تحلیل مسائل وجود داشته باشد و حتی در تاریخ نیز شخصیت‌هایی همچون مالک اشتر یا ابن‌عباس در برخی موارد اختلاف نظرهایی با امام علی(ع) داشتند، اما آنچه اهمیت دارد تلاش برای نزدیک کردن اندیشه‌ها به دیدگاه امام جامعه و تبعیت عملی از تصمیم نهایی است.

وی در این زمینه به نمونه‌ای تاریخی اشاره کرد و گفت: در دهه ۶۰ و در جریان اختلاف‌نظرها درباره قانون کار، میان امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای که در آن زمان رئیس‌جمهور و امام جمعه تهران بودند نیز اختلاف نظرهایی وجود داشت اما امام خمینی در نامه‌ای تاکید کردند که اختلاف نظر طبیعی است و حتی اشکال و نقد می‌تواند هدیه‌ای الهی برای رشد انسان‌ها باشد، اما در عین حال پس از اعلام نظر نهایی، تبعیت در عمل ضروری است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان تاکید کرد: معنای فصل‌الخطاب بودن رهبری این است که حتی اگر فردی در تحلیل‌ها اختلاف نظر داشته باشد، پس از اعلام نظر رهبر انقلاب باید در عمل تبعیت کند و کسانی که ولایت فقیه را قبول دارند از نظر شرعی موظف به تبعیت هستند و حتی کسانی که چنین اعتقادی ندارند نیز از نظر حقوقی برای حفظ نظم عمومی باید از قوانین و تصمیمات تبعیت کنند.

وی با انتقاد از برخی رفتارها در فضای رسانه‌ای گفت: نباید فضای جامعه به گونه‌ای شود که افراد به دلیل داشتن تحلیل متفاوت مورد تحقیر، توهین یا فحاشی قرار بگیرند چراکه این رفتارها نه اسلامی و نه با آموزه‌های قرآنی سازگار است.

آیت‌الله شعبانی موثق تصریح کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند، نباید کسانی که نگاه انقلابی و دغدغه مبارزه با استکبار دارند به افراطی‌گری متهم شوند و از سوی دیگر نیز نباید کسانی که تحلیل متفاوتی دارند به سازش‌کاری یا خیانت متهم شوند؛ آنچه مهم است حسن نیت، دلسوزی و حرکت در مسیر وحدت است.

وی درباره برخی تحلیل‌ها مبنی بر تحمیل شدن تصمیمات به رهبری نیز گفت: اگر منظور از تحمیل، اجبار باشد چنین برداشتی صحیح نیست؛ اما در ساختار نظام، مسئولان با ارائه تحلیل‌ها و تعهدات خود، تلاش می‌کنند رهبری را برای تصمیم‌گیری اقناع کنند و در نهایت نیز با اعتماد و نظارت رهبری امور پیش می‌رود.

امام جمعه همدان با اشاره به مسئولیت دولت در این زمینه بیان کرد: براساس پیام رهبر معظم انقلاب، مذاکره تابع نتیجه است و دولت باید در این مسیر به دو موضوع مهم رعایت حقوق و منافع مردم و توجه به مسئله مقاومت را باید توجه داشته باشد.

وی افزود: دولت باید مراقب باشد در اثر خطای محاسباتی از منافع عمومی کشور عقب‌نشینی نکند و با قدرت از حقوق ملت دفاع کند و در موضوع جبهه مقاومت نیز نباید لبنان را تنها گذاشت؛ چراکه مردم لبنان هزینه‌های سنگینی در این مسیر پرداخت کردند.

آیت‌الله شعبانی موثق با اشاره به تداوم اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض توافق‌ها گفت: تجربه نشان داده تا زمانی که رژیم صهیونیستی وجود دارد، هیچ توافقی پایدار نخواهد بود و از همان روزهای نخست نیز بسیاری از تفاهم‌ها نقض شده است.

وی تاکید کرد: تفاهم و مذاکره به معنای تسلیم نیست و جمهوری اسلامی بر سر منافع ملی، اصول و آرمان‌های خود خواهد ایستاد؛ اگر حقوق ملت در مذاکرات تامین شود پذیرفته خواهد شد و در غیر این صورت ملت ایران برای احقاق حقوق خود ایستادگی خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان در پایان از برگزاری تجمع «یوم‌العطش» در روز هفتم محرم خبر داد و گفت: این تجمع بزرگ عاشورایی با حضور هیئت‌های مذهبی روز هفتم محرم از ساعت ۱۶:۳۰ در میدان امام خمینی(ره) همدان برگزار خواهد شد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای حادثه هفتم تیر، هفته قوه قضائیه را تبریک گفت و از تلاش‌های مجموعه دستگاه قضایی قدردانی کرد.