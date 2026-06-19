https://mehrnews.com/x3cn8V ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸ کد مطلب 6864797 استانها گلستان استانها گلستان ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸ مراسم شیرخوارگان حسینی در رامیان برگزار شد رامیان- مراسم شیرخوارگان حسینی در رامیان با حضور پرشور عزاداران برگزار شد. دریافت 12 MB کد مطلب 6864797 کپی شد مطالب مرتبط همایش شیرخوارگان حسینی مشگین شهر همایش شیرخوارگان حسینی(ع) در پلدختر مراسم «شیرخوارگان حسینی» در فومن مراسم شیرخوارگان حسینی در فسا مراسم شیرخوارگان حسینی در بوانات مراسم شیرخوارگان حسینی در خرامه اجتماع شیرخوارگان حسینی در آرامگاه شهید مدرس کاشمر برچسبها گلستان رامیان شیرخوارگان حسینی
نظر شما